Pasqua e Pasquetta: un disastro per gli agriturismo del Nord Ovest

La situazione degli Agriturismo in Sardegna, a seguito della classificazione di zona Arancione a causa del COVID 19, inizia a preoccupare fortemente per la tenuta di numerose aziende agricole, che dalla attività aggiuntiva agrituristica avevano tratto il reddito necessario al sostentamento economico e l’occupazione garantita dei componenti della famiglia e l’assunzione di numerosi ragazzi e ragazze.





Copagri Nord Sardegna, calcola in 4 milioni di euro il danno al settore agrituristico a causa delle restrizioni per la zona arancione che vieta l’apertura di qualsiasi attività di ristorazione. In questi giorni tutti gli agrituristi avevano ricevuto le prenotazioni per tutti i fine settimana compresa la giornata di Pasqua e Pasquetta e si faceva registrare già da ora il tutto esaurito, non solo per i giorni di Pasqua e Pasquetta , afferma Paolo Ninniri presidente di Copagri Nord Sardegna. Il danno che abbiamo calcolato ci porta a quantificare, per i circa 850 Agriturismi presenti in Sardegna, in 4 milioni di euro, calcolando i 15 giorni di chiusura per la mancata somministrazione dei pasti a pranzo e cena e per pernottamenti, inoltre chiediamo lo sgravio da parte dei Comuni della TARI, in quanto non si producono rifiuti perché chiusi.





Le provincie più penalizzate risultano quella della Gallura e quella di Sassari, dove il numero degli agriturismo e calcolato in 310 unità cioè il 36% dell’intera Regione, afferma Tore Piana Vice Presidente della Copagri Nord Sardegna.

“ siamo veramente sconfortati da questa ulteriore mazzata che ci cade sulla testa”, dichiara Daniela Boi proprietaria dell’Agriturismo Natura Bio , con sede a Santa Maria La Palma agro di Alghero, dirigente e responsabile del comparto Agriturismi, di Copagri Nord Sardegna.





E’ da Marzo 2020 che non svolgiamo più l’attività sulle fattorie sociali, che rappresentavano il 20% degli introiti nelle nostre aziende. Ora servono aiuti veri ed immediati come il ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori, una grossa sconfitta per noi è mandare a casa i nostri dipendenti , afferma Daniela Boi. Chiediamo anche la cancellazione della tari che grava notevolmente sulle strutture. Ora l’auspicio, conclude l’esponente di Copagri Nord Sardegna, è che il settore agrituristico abbia l’attenzione che merita e trovi finalmente riscontro nei prossimi provvedimenti Nazionali e Regionali, come ad esempio mettendo risorse aggiuntive alla sotto misura del PSR Sardegna n’21.1 dedicata al ristoro e aiuto degli agriturismo.