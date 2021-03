Sardegna zona arancione: la disperazione di Confcommercio e Fipe

"Le nostre aziende hanno assicurato un rigido rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza e hanno garantito di contemperare salute e vita”, scrivono il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti e quello della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia, “se le notizie che ci raggiungono saranno confermate, per colpa di qualche sciagurato -e del mancato controllo da parte di chi doveva!- un'intera isola virtuosa paga un prezzo troppo salata”. Secondo i rappresentanti di categoria la notizia della Sardegna in zona arancione "rende ancora più urgente un piano d'azione concreto, immediato ed efficace che lasci chiacchiere, click day e propaganda nel passato che non vorremo mai più rammentare

“Ci coglie drammaticamente impreparati la notizia dell’ingresso della Sardegna in zona arancione, che dopo un inverno molto difficile getta nello sconforto le aziende a ridosso della primavera”. Questo il commento della Fipe Confcommercio Sud Sardegna che rappresenta le imprese dei pubblici esercizi in merito alla Sardegna in zona arancione a partire da lunedì.