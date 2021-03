Alghero: rateizzazioni più lunghe per i tributi comunali - Conoci: "Cerchiamo di alleggerire la pressione fiscale sulle imprese"

Accordando, peraltro, il beneficio della rateizzazione - aggiunge il sindaco - anche a soggetti precedentemente decaduti dall'agevolazione. Prevedendo, inoltre, l'introduzione di criteri più flessibili sulle garanzie, rese obbligatorie dalla legge, da prestare all’amministrazione per l’ammissione alla rateizzazione; flessibilità sia sulla tipologia della garanzia che sui tempi di presentazione. Poche modifiche, semplici e chiare, che rappresentano la linea sin qui espressa dalla nostra amministrazione di vicinanza al nostro comparto economico.





Alleggerire il più possibile il peso dei tributi per renderli sostenibili sempre nel rispetto delle norme nazionali sulla finanza locale. Sono certo che questa direzione sarà fatta propria sia dalle forze politiche che dal Consiglio Comunale. Il momento che viviamo va affrontato con il massimo dell’attenzione verso le nostre imprese e l' amministrazione non si vuole sottrarre dall’esercizio di questo dovere. Apprendo, tra l’altro, con soddisfazione - conclude Mario Conoci - che Forza Italia, e sicuramente tutte le altre forze politiche della maggioranza, condivide questa scelta alle quali in queste settimane abbiamo lavorato con impegno affinche i provvedimenti giungano in tempi brevissimi in consiglio comunale per la loro approvazione".

"Lavoriamo con intensità utilizzando lo strumento regolamentare per stare al fianco delle nostre imprese ". LO sostiene in una nota il sindaco di Alghero Mario Conoci che aggiunge : "In una stagione pesante sul piano economico, nella quale risulta quanto mai difficile fare fronte alle incombenze tributarie, abbiamo sentito il dovere di intervenire sulla fiscalità locale in un ottica di alleggerirne il peso sui contribuenti. Con questo obiettivo abbiamo chiesto all'assessore alle Finanze, avvocato Giovanna Caria, di predisporre una proposta, da presentare al Consiglio Comunale, che ampli la possibilità di rateizzare le somme dovute per i tributi comunali. 120 rate (10 anni) anziché le attuali 72, in linea con quanto anche l'agenzia delle riscossioni sta facendo.