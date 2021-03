Camere di Commercio soggetto attuatore per i ristori a taxi e noleggio con conducente

Per un’azione necessaria per fare fronte alle forti limitazioni all’attività derivanti dalle misure di contenimento necessarie a contrastare l’epidemia da Covid 19. Il voucher che sarà concesso agli operatori, nei limiti delle risorse disponibili, è stato quantificato in 4mila euro per ciascun beneficiario. Le risorse complessivamente disponibili a livello regionale saranno pari a 4 milioni di euro, per un fondo complessivo che è stato destinato alle tre Camere di Commercio isolane (Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Camera di Commercio di Sassari e Camera di Commercio di Nuoro), dal quale ciascuna attingerà in proporzione alle domande presentate nei rispettivi territori.





Tutte le informazioni relative ai contenuti e all'iter del bando, oltre ad eventuali chiarimenti e comunicazioni potranno essere reperite sui siti internet istituzionali della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ( www.caor.camcom.it ), Camera di Commercio di Sassari ( www.ss.camcom.it ), Camera di Commercio di Nuoro ( www.nu.camcom.it ) Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, a partire dalle 9 del 25 marzo 2021 e fino alle 9 del 19 aprile 2021. Entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando, ciascuna Camera di Commercio provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco delle domande pervenute nel proprio ambito territoriale.

Gli effetti pandemici hanno investito trasversalmente tutti i settori economici, non ultimo quello dei taxi e noleggio con conducente. Così, la Regione Sardegna con una delibera della Giunta regionale del dicembre scorso, ha individuato nelle Camere di Commercio sarde il soggetto attuatore della misura prevista per fornire un parziale ristoro, attraverso un voucher una tantum dedicato, appunto, ai titolari di licenza taxi, di noleggio con conducente e di trasporto di passeggeri con mezzi atipici, a fronte del mancato reddito del 2020.