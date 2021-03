A Casa Emmaus il primo finanziamento sociale in Sardegna di UniCredit

Nel dettaglio, il progetto sostenuto dalla UniCredit Social Impact Banking è finalizzato al sostegno di investimenti per il miglioramento delle strutture di accoglienza per persone a rischio di marginalità sociale con un incremento di circa 80 nuovi posti letto, alleggerendo così nuove famiglie dai carichi di cura, per gli adeguamenti necessari a rendere le strutture Covid-free, per la digitalizzare i sistemi gestionali e amministrativi.





Più di recente l’associazione ha anche ampliato il raggio della sua operatività tradizionale mettendo il suo network e le sue risorse al servizio della Comunità e del territorio, in modalità non convenzionali: infatti durante l’emergenza sanitaria COVID 19 ha attivato - su richiesta di alcuni comuni e di alcune direzioni scolastiche - lo “sportello psicologico” e il supporto educativo/formativo anche domiciliare a favore di studenti in stato di grave povertà impossibilitati a seguire i programmi scolastici con la didattica a distanza).





“Grazie a questa operazione di finanziamento – ha spiegato Salvatore Pisconti, Responsabile per il Centro Italia di UniCredit – sosteniamo una realtà importante della regione che potrà continuare ad accogliere persone vittime di dipendenza patologiche e e in situazioni di disagio sociale anche in questa fase di emergenza pandemica da Covid 19. L’operazione di Impact Financing rientra nel programma di UniCredit Social Impact Banking, finalizzato a finanziare realtà a forte rilevanza sociale e conferma l’attenzione e la vicinanza della Banca al territorio sardo”. Il finanziamento a impatto sociale prevede anche il riconoscimento di una donazione (pay for success), al raggiungimento degli obiettivi dichiarati da Casa Emmaus, che la cooperativa destinerà alla realizzazione di corsi di formazione professionale per le donne ospiti con problematiche di grave disagio sociale e psichiatrico.





L’associazione di volontariato, Casa Emmaus Impresa Sociale, impiega 68 dipendenti, perlopiù educatori professionisti, psicologi e ausiliari, che assicurano la gestione operativa dei servizi prestati. Opera dal 1996 nel settore dell’assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali e/o psichiatrici, che abusano di sostanze stupefacenti e/o che sono sottoposte a misure giudiziarie, con particolare attenzione alle donne. I servizi offerti sono quindi destinati alle persone affette da disagi sociali nella più ampia accezione del termine e sono finanziati da controparti pubbliche (perlopiù ATS e Comuni).





Dalla sua nascita, Casa Emmaus è stata una casa, una famiglia per migliaia di persone, raggiunte attraverso diverse strutture accreditate dalla Regione autonoma della Sardegna, gestite attraverso equipe multi-professionali e qualificate. L’offerta di Impact Financing di UniCredit Social Impact Banking sostiene tutte le imprese profit e non profit con evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori della sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni o aree restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, del turismo e dell’agricoltura sociale e a tutto ciò che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.





L’offerta propone finanziamenti agevolati e la possibilità per le imprese eleggibili di beneficiare di un “Pay for Success” (sconto di interesse o riconoscimento di una donazione aggiuntiva), al raggiungimento dei risultati sociali dichiarati e di ricevere l’accompagnamento a cura dei volontari di UniGens.

L’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias ha ricevuto da UniCredit un finanziamento ad impatto sociale per 150mila euro (si tratta del primo per l’istituto in Sardegna) con garanzia FCG al 90% nell’ambito del Decreto Liquidità del Governo. L’operazione rientra nell’ambito del programma UniCredit Social Impact Banking, e in particolare nella campagna “Il valore delle donne”, lanciata a dicembre 2020 a sostegno dell’imprenditorialità femminile e di tutte quelle iniziative che promuovono servizi assistenziali a favore delle donne e delle loro famiglie, con il chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile.