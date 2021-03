Economia Il ruolo del trasporto marittimo nel Paese - Sarà presente il ministro

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, ha confermato la sua presenza al Webinar “Lavoro Marittimo e investimenti nello scenario post Covid”, organizzato da Conftrasporto-Confcommercio imprese per l’Italia insieme ad Assarmatori. L'evento si svolgerà on line a partire dalle ore 11.00 del 18 marzo 2021 e farà perno sulla presentazione del Primo Rapporto Shipping Industry-Italia 2020, elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori, e finalizzato a focalizzare l'attenzione sul contributo del trasporto marittimo al sistema Paese. Seguiranno l’intervento del Ministro Giovannini e una tavola rotonda con esponenti delle Istituzioni e dei Partiti.