Dal Recovery Fund 50 milioni di euro per l'olivicoltura - Lo chiede la Filiera Olivicola Sarda

In questi giorni si stanno definendo da parte della regione Sardegna, la predisposizione i progetti, distinti in macro aree, da inoltrare al Governo per ottenere e programmare i finanziamenti previsti dal Recovery Fund di provenienza Europea.

Una dotazione economica che ammonta, da quanto si apprende dai vertici regionali , di circa 8 Miliardi di Euro.





"Come Filiera Olivicola Sarda - sostiene il presidente Tore Piana - chiediamo a gran voce che all’interno di questi importantissimi finanziamenti straordinari, vi sia una linea di finanziamento destinata al comparto olivicolo e oleario dell'Isola con una dotazione di almeno 50 milioni di euro".





"In questi ultimi anni l’olivicoltura continua Piana - ha rappresentato e rappresentata non solo un importante segmento economico dell’agro alimentare, ma significa cultura, paesaggio, ambiente, tradizione da salvaguardare, difendere e rilanciare con tutte le forze.





Con i finanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund, tutti i Sardi dovrebbero beneficiare di una transizione giusta, in particolare a seguito della Pandemia del Covid 19 e della recessione economica. Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile apporta con certezza benefici ambientali, sanitari e sociali, offrire vantaggi economici e assicura che la ripresa dalla crisi conduca a un percorso sostenibile.





La strategia dal ”produttore al consumatore “costituisce un nuovo approccio globale al valore che in Europa attribuiscono alla sostenibilità alimentare.





Si tratta di una opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e l’ambiente. Il comparto Olivicolo e Oleario rappresenta pienamente questo nuovo modo di considerare il sistema agricolo.





La Sardegna posta al centro del Mediterraneo rappresenta la posizione ideale ed è questa una delle motivazioni che ci spingono a chiedere con forza una apposita linea di aiuti e di credito straordinaria ,all’interno dei finanziamenti del Recovery Fund, dedicata al comparto Olivicolo e Oleario Sardo.





Oggi stesso - conclude il presidente della filiera Olivicola Sarda - abbiamo inviato una dettagliata richiesta all’Assessora Regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia".