Iniziato oggi il pagamento dei lavoratori delle aziende in crisi

“Stiamo procedendo all’erogazione degli indennizzi economici a sostegno dei lavoratori delle aree di crisi industriale e dei lavoratori legati alla filiera turistica, maggiormente colpita dalla crisi pandemica. Si tratta di interventi indispensabili che garantiscono un sussidio economico, soprattutto in un periodo di incertezza occupazionale e spesso in mancanza di ammortizzatori sociali”





Lo precisa l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, in merito ai pagamenti già in corso a favore dei circa 9000 dipendenti stagionali, anche all’estero. “Prosegue lo sforzo della Regione per sostenere gli stagionali, categoria rilevante per l’attività turistica e adesso fortemente penalizzata. Per questo contiamo di effettuare il saldo dei pagamenti a loro favore entro la seconda metà di marzo, mentre saranno ultimati i pagamenti verso tutti i lavoratori in stato di crisi occupazionale entro la fine di febbraio”, conclude l’esponente della Giunta Solinas

L'intervento regionale riguarda 274 lavoratori delle aziende ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, ex Sittel ed ex Unilever, già cessati dagli ammortizzatori sociali, in attuazione dell’Art. 8 della Legge regionale 22 del 23 luglio 2020.