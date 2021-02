Promocamera Sassari: la lunedì i question time del progetto FR.I.NET 4.0

Visti i cambiamenti cui assistiamo quotidianamente e l'evoluzione degli scenari del mercato, per essere realmente competitivi, è necessario far leva su conoscenze sempre più approfondite, affiancate e sostenute da un crescente livello di professionalità.





Partendo da questi presupposti, il Sistema camerale del nord Sardegna, grazie al Progetto europeo FR.I.NET 4.0 di cui l’Azienda Speciale Promocamera è partner e soggetto attuatore, ha pubblicato un Avviso Pubblico di selezione delle imprese che potranno usufruire gratuitamente dei servizi di consulenza specialistica in materia di: Strategia ed Organizzazione Aziendale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Posizionamento sui Mercati locali ed esteri, Accesso al Credito e ai Finanziamenti Pubblici.





Il prossimo 22 Febbraio 2021 prenderanno il via gli incontri “QUESTION TIME: informazioni e suggerimenti pratici per la candidatura del tuo progetto” per la presentazione dell’Avviso Pubblico destinato alle Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI) costituite da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni di attività che presenteranno progetti / iniziative di carattere innovativo ed orientati alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione nell’ambito delle 4 filiere prioritarie del Programma: Nautica e cantieristica navale, Turismo innovativo e sostenibile, Energie Rinnovabili “blu e verdi” e Biotecnologie “blu e verdi”.





Tutte le informazioni al link http://interreg-maritime.eu/it/web/frinet-4.0/-/question-time-avviso-imprese

Ogni partner di progetto realizzerà due incontri online per presentare le opportunità contenute nell'avviso pubblico e mettersi a disposizione delle aziende del proprio territorio per tutti i chiarimenti in merito.





L'obiettivo è quello di implementare e rafforzare i servizi alle imprese offerti dal Centro di Competenze di Promocamera locali, attraverso qualificati e selezionati Esperti e Strutture specialistiche che collaborano con il Centro, al fine di sostenere le imprese nell’attuale contesto di crisi economica, fornendo loro - attraverso servizi di consulenza avanzati e sperimentazione/acquisizione di innovative tecnologie - la possibilità di adottare o perfezionare nuovi modelli di business fondati , sulla digitalizzazione, diversificazione, ristrutturazione e internazionalizzazione.





Le aziende selezionate, all’interno dei numerosi e qualificati esperti iscritti nell’Albo del Centro di Competenze trasfrontaliero, potranno individuare i consulenti e/o le Strutture Specialistiche più adeguate per la realizzazione del proprio progetto; per ogni impresa selezionata Promocamera metterà a disposizione un budget complessivo massimo di 12.700 euro (concesso in regime “de minimis”) che potrà essere investito nell’acquisizione dei servizi ad alto valore aggiunto offerti dai consulenti scelti da ciascuna impresa.





