Che i fondi di (R)Esisto arrivino a tutti: auspicio dalla Confcommercio

"Anche se con un percorso un po’ accidentato, il Bando (R)Esisto è arrivato in porto: la grande partecipazione delle imprese mostra che siamo tutti in difficoltà evidente e che il supporto pubblico è indispensabile nell’ottica di una ripresa, quando sarà, del mercato".





Lo sostiene in una nota Alberto Bertolotti, presidente Confcommercio Sud Sardegna, che aggiunge:" La grande partecipazione delle imprese mostra che siamo tutti in difficoltà evidente e che il supporto pubblico è indispensabile nell’ottica di una ripresa, quando sarà, del mercato. (R)Esisto parrebbe essere uno strumento utile a dare liquidità immediata e sostenere la riapertura, che sarà davvero complessa per chi non ha incassato un euro da mesi. Plaudendo, ConfCommercio però ritiene che TUTTE LE IMPRESE in regola con il regolamento del bando debbano ricevere i contributi, e non solo le fortunate che hanno avuto il dito più veloce in questa scellerata procedura del “click day”.

Per questo, approvata la finanziaria “tecnica” e nelle more della presentazione del “bilancio politico”, chiediamo al Presidente Solinas ed all’intero Consiglio regionale che siano allocate le risorse necessarie a soddisfare tutti gli aventi diritto.





La pandemia - conclude Alberto Bertolotti - ha già causato troppe diseguaglianze e scavato solchi profondi e drammatici tra imprese e lavoratori pubblici e privati. Le Istituzioni provvedano, per quanto possibile, a colmarli e non ad allargarli."