Regione: fronte comune per il porto canale di Cagliari

Unità, concretezza e tempestività, è l’impegno assunto dalla Regione con i lavoratori, il Comune di Cagliari, l’Autorità di Sistema e i sindacati, nell’incontro tenutosi nella sede dell’assessorato del lavoro, che segue quello dello scorso lunedì, 8 febbraio, con i parlamentari sardi.





“La Regione - ha detto l’assessore regionale del lavoro, Alessandra Zedda - avvia un percorso che coinvolgerà il Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il Comune di Cagliari e l’Autorità di Sistema, che porti all’elaborazione di una strategia comune”.





I lavori - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Solinas - e le strategie per il rilancio del porto, la Zona economica speciale, le infrastrutture e in particolare il ruolo dell’agenzia, che avrà il compito principale di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori, vanno costruite guardando ai lavoratori, ma al contempo vanno approfonditi tutti gli aspetti sulle tipologie dei contratti e sulla loro natura giuridica”