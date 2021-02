La Keller verso investitori iraniani - Video conferenza con gli assessori di Solinas

“Era necessario istituire, dopo diversi mesi, un tavolo tecnico in cui fare il punto sulla fase attuativa della vertenza Keller che auspichiamo possa così volgere a una risoluzione positiva. La Regione ha apprezzato la disponibilità da parte del gruppo che ha elaborato una bozza di cronoprogramma allo scopo di riavviare nel più breve tempo possibile le attività produttive e di attuare il piano di reinserimento dei lavoratori.





È fondamentale, in questa prima fase, il ruolo del Consorzio industriale di Villacidro che dovrà consegnare – così come richiesta prioritaria degli investitori per portare avanti il progetto – i documenti relativi ai beni immobili, alle attrezzature e ai macchinari presenti nella fabbrica. L'obiettivo, condiviso anche dai sindacati, è di consentire di affrontare in tempi brevi la ripartenza dello stabilimento metalmeccanico del Medio Campidano che porterà al rilancio delle attività produttive e al recupero dei livelli occupazionali, attraverso il rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria in corso”, dichiarano gli esponenti della Giunta Solinas

Riparte la trattativa per l’acquisizione della fabbrica Keller da parte degli investitori iraniani che già un anno fa avevano manifestato l’intenzione di riavvio delle attività produttive nella sede di Villacidro. Gli gli assessori regionali del Lavoro, Alessandra Zedda, dell’Industria, Anita Pili, e della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, hanno partecipato, in videoconferenza, a un incontro con i rappresentanti della compagine del Medio-Oriente e delle organizzazioni sindacali.