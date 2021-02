L’ economia circolare è una strategia concreta per la ripartenza delle imprese

Permette infatti di slegare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e migliorare il proprio posizionamento competitivo.





Lo sostiene una nota di Intesa Sanpaolo che "crede fortemente in questo percorso e dal 2018 ha introdotto un plafond di 6 miliardi di euro per supportare le imprese che vogliono investire in economia circolare.





E proprio di potenzialità, sinergie e percorsi per la competitività delle imprese sul territorio si è parlato durante la terza tappa del roadshow virtuale che il Gruppo Intesa Sanpaolo sta organizzando su tutto il territorio nazionale.





All’appuntamento virtuale erano presenti Pierluigi Monceri, responsabile della direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio, responsabile della direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, per Intesa Sanpaolo Innovation Center Guido de Vecchi, direttore generale, Massimiliano Tellini, responsabile Circular Economy, Alessandro Balboni, responsabile Business Development e Riccardo Porro, COO Cariplo Factory. All’incontro è intervenuta anche l’azienda siciliana ECOFACE INDUSTRY S.r.l. di Agrigento attiva nel settore della raccolta differenziata che ha recentemente realizzato un innovativo impianto per il trattamento di secondo livello dei rifiuti in plastica allo scopo di un loro riutilizzo.





Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa in tutti i principali indici di sostenibilità.

Da questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso la Circular Economy, modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale. Dal 2015 Intesa Sanpaolo è il primo Financial Services Global Partner della Ellen MacArthur Foundation, principale organizzazione che promuove il modello circolare mentre dal 2018 Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata alla frontiera dell’innovazione che si pone come acceleratore dello sviluppo della Circular Economy in Italia, ha creato a Milano, al fianco di Cariplo Factory, il primo laboratorio italiano dedicato all’economia circolare, al fine di promuovere la transizione verso questo nuovo sistema economico.