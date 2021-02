Confindustria Sardegna Meridionale su RWM: "Una scelta politica discriminatoria e strumentale"

"Con RWM Italia - prosegue il documento - che ha sempre operato nell’assoluto rispetto delle normative vigenti e degli impegni assunti ed autorizzati dal Governo, occupata in nuovi rilevanti investimenti nel territorio e ad assicurare lavoro diretto ed indotto ad alta qualificazione e specializzazione, viene pregiudicata nella nostra sola regione una industria del comparto difesa, da salvaguardare sul piano produttivo e comunque strategica su quello geopolitico nazionale ed europeo. Questo, in una parte del territorio sardo, il Sulcis-Iglesiente, notoriamente sempre più povero di aziende ed affamato i posti di lavoro.





La Sardegna, che da decenni ha un insuperabile e poco invidiabile primato nel prestare territori e risorse per gli interessi nazionali della Difesa, viene qui ingiustamente sacrificata nel suo valore produttivo ed occupazionale senza che si sia riusciti a costruire in quasi due anni soluzioni compensative ben praticabili in riferimento, ad esempio, alle ingenti commesse attribuite nel settore dallo Stato. Le provocatorie ipotesi di riconversione produttive risultano ridicole, in quanto impercorribili e velleitarie, per investimenti, competenze, tecnologie, attrezzature industriali e mercati totalmente alternativi e diversi rispetto agli attuali.





Auspicare la riconversione equivale dunque a promuovere la chiusura dello stabilimento. Rilevato come per gli armamenti destinati ad altri scenari internazionali altamente critici si siano utilizzati altri metri di valutazione e che si sia al contempo sottovalutato il miglioramento di una situazione specifica che non giustificherebbe l’inopinata revoca delle licenze di esportazione già rilasciate, occorre ora un urgente e responsabile intervento politico ed istituzionale, dello Stato fortemente sollecitato dalla nostra Regione, affinchè venga riequilibrato - conclude la nota di Confindustria Sardegna Meridionale - senso, effetto e parzialità della decisione assunta."

"Verso questa società e verso la Sardegna, che rischia di vedere pesantemente compromessa un’altra importante attività industriale, con effetti gravissimi sul piano economico ed occupazionale." Lo sostiene Confindustria Sardegna Meridionale in una nota piuttosto critica verso le decisioni governative ma altrettanto preoccupata per gli scenari negativi che si stanno determinando.