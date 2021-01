In corso il censimento dell'agricoltura italiana - Il ruolo della Cia in Sardegna

La Cia Agricoltori Italiani Sardegna, tramite il Caa Cia e avvalendosi delle strutture provinciali del territorio (Nord Sardegna, Sardegna Centrale e Cagliari-Sud Sardegna), collabora con l'Istat e offre supporto alle aziende isolane per la raccolta e analisi dei dati relativi al “VII Censimento dell'agricoltura italiana”.





In questi giorni l'Istituto nazionale di statistica ha iniziato a inviare migliaia di comunicazioni agli imprenditori agricoli per le interviste relative alla rilevazione del censimento. L'elaborazione dei tanti dati richiesti e rilevati consentirà alle istituzioni di poter avere elementi per valutare gli interventi più appropriati e adeguati da adottare per promuovere lo sviluppo e la crescita dell'agricoltura, per l’ammodernamento delle aree rurali, per supportare le imprese nelle nuove sfide sui mercati.





«Per svolgere tutta questa attività l’Istat ha scelto di convenzionarsi e avvalersi, tra gli altri, del Caa Cia, a conferma degli ottimi risultati ottenuti in questi anni dalle nostre strutture per conto della Pubblica Amministrazione», spiega il direttore della Cia Sardegna, Alessandro Vacca.





«Le attività del Caa Cia hanno in questi anni semplificato i rapporti tra agricoltori e Pubblica Amministrazione, intervenendo nella fase di presentazione delle istanze, pratiche e domande per premi, aiuti o agevolazioni varie», continua il direttore regionale della confederazione. L’incarico conferito dall'Istat al Caa Cia è quello di realizzare le interviste agli agricoltori e di effettuare tutte le attività di rilevazione.





«Le interviste non hanno valore fiscale ma servono esclusivamente per accertare la consistenza e valorizzare il ruolo dell'agricoltura italiana e sarda in relazione al contesto economico e sociale complessivo, anche in rapporto alle altre categorie economiche» precisa Vacca.





«In questi giorni i nostri operatori coinvolti stanno partecipando ai corsi di aggiornamento professionale; l'attività verrà poi svolta in completa sicurezza, sulla base di specifici appuntamenti per ogni singola azienda, così come già avviene in tutte le sedi della Confederazione dislocate nelle province e nei tanti comuni della Sardegna, assicurando un servizio capillare dedicato agli agricoltori e alle comunità locali, e rappresentando un punto di riferimento importante per i territori».





Tutti gli agricoltori, avendo priorità rispetto al resto dell'utenza, potranno inoltre prenotare gli appuntamenti per usufruire degli altri servizi erogati negli uffici Cia, come la redazione dei Piani Colturali, delle domande Pac e PSR, delle richieste di carburante agricolo agevolato, delle consulenze e attività fiscali, previdenziali e in materia di lavoro. L'attività di rilevazione svolta per conto dell'Istat nell’ambito del “VII Censimento dell’agricoltura” italiana si svolgerà tra gennaio e giugno 2021.