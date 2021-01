Sale la tensione per la Sotacarbo: sit in davanti al consiglio martedì prossimo

Vorremmo ricordare che la "famosa"'delibera relativa a Sotacarbo e pubblicata i primi giorni di dicembre non è ancora cliccabile. E quindi non è dato ancora sapere quali siano le intenzioni dell'azionista, giacché la Regione detiene in Sotacarbo il 50% ma nei programmi futuri dovrebbe passare al 51%. Apprendiamo poi dai comunicati stampa l'enfasi dell'Assessore Fasolino nell'annunciare sostegno a nuove iniziative di ricerca e collaborazioni con aziende d'oltremare. Sia chiaro, ben vengano queste nuove opportunità, ma questa enfasi non deve far dimenticare realtà importanti presenti nella regione e che meritano risposte.





Davanti a quello che può essere definito come silenzio istituzionale assordante non possiamo fare altro che investire nel problema la massima assemblea regionale. Per questo motivo martedì 12 gennaio alle ore 10 manifesteremo davanti al Consiglio Regionale insieme ai lavoratori. In assenza di risposte - proseguono i sindacati - quella di martedì sarà solo la prima delle iniziative che la RSU e le OOSS intendono portare avanti per salvaguardare l’importante realtà di Sotacarbo, considerata eccellenza nel panorama europeo della ricerca specie in un momento cruciale legato al Recovery Fund."

Le Segreterie FILCTEM-CGIL SSO , FLAEI-CISL Sardegna , UILTEC-UIL Sardegna, rappresentate rispettivamente da Emanuele Madeddu, Gianrico Cuboni e Pierluigi Loi, intervengono sulla situazione della Sotacarbo annunciando in sit in per martedì prossimo davanti al consiglio regionale a Cagliari. In una nota i sindacati affermano: "Davanti ai silenzi della Regione sulla vertenza Sotacarbo non resta che la protesta. Proprio questi giorni la Rsu del centro ricerche di Carbonia ha inviato una richiesta alle Istituzioni, Presidente Giunta Regionale, Assessore Programmazione, Capigruppo in Consiglio Regionale, in cui evidenzia la necessità di trovare una soluzione a una vicenda paradossale.