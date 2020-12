La solidarietà di Campagna Amica

In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose. La solidarietà nel mondo agricolo è di casa, ma soprattutto, dopo lo tsunami dell’emergenza sanitaria che ha allargato prepotentemente la fascia delle famiglie bisognose, Campagna Amica ha ingrossato e rafforzato la rete solidale con diverse iniziative caritevoli che hanno visto ancora una volta protagoniste le aziende agricole.





Domani, anche se non si è mai fermata, riprende con ancora maggiore vigore nei mercati di Campagna Amica la macchina della solidarietà contadina, con i Giovani agricoltori Coldiretti che affiancheranno i produttori. Diverse le iniziative messe in campo per rendere più sereno il Natale più anomalo della storia davanti alla pesante crisi economica in corso. A Sassari, dove le iniziative di solidarietà non si sono mai fermate, si potranno acquistare i prodotti agricoli sia nel mercato dell’Emiciclo che in quello coperto di Luna e sole.





Domani stesso partiranno i primi pacchi donati dalle rete solidale promossa da Campagna Amica oltre con le aziende agricole, con commercianti, altre imprese e professionisti che saranno consegnati alle famiglie indigenti grazie alla collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Sassari. A Nuoro, nel mercato di piazza Vittorio Emanuele, riprende la collaborazione sperimentata con successo durante il lockdown con la rete “Attivi solidali” del Comune che consegneranno a domicilio i prodotti donati dai clienti e dalle aziende agricole durante la mattinata del mercato.





A Oristano la spesa sospesa si potrà fare nel mercato coperto di via degli Artigiani dove durante il lockdown si è lavorato intensamente con diverse associazioni caritevoli del territorio. Nel sud Sardegna l’appuntamento domani è a Quartu Sant’Elena, nel mercato di Pitz’e Serra e in quello di Monserrato di via del Redentore. A Quartu continua la collaborazione con l’associazione Asce attivata dall'inizio dell'emergenza sanitaria. A Monserrato prende il via domani la collaborazione con l'associazione Sa Carriadroxia.





“In un momento storico come questo il mondo agricolo non si tira indietro e anzi si schiera in prima linea allargando quella meravigliosa rete solidale presente in tutta la Penisola che abbiamo sperimentato anche nei giorni scorsi a Bitti – afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -.





I nostri mercati, spazi di vera socialità, stanno diventando il fulcro della solidarietà, dove ci facciamo interpreti e da tramite per far giungere ai meno fortunati anche il contributo dei tanti cittadini che ogni settimana visitano i nostri gazebo per acquistare i prodotti della nostra terra. Un popolo, quello che frequenta Campagna Amica, sensibile e attento che crea con i contadini e le tante associazioni caritevoli una rete solidale che fa bene alla Sardegna”.

I mercati di Campagna Amica in vista del Natale vestono i panni della solidarietà. Da oggi, infatti, in tutta la Sardegna, prende il via la “spesa sospesa del contadino”, la possibilità per i clienti dei mercati contadini di Campagna Amica di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.