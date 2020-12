Il Covid fa salire i prezzi dell'agroalimentare: l'impegno della Cassa di Mutuo Soccorso

Soprattutto per quelle famiglie che possono contare su un solo stipendio o su una pensione ormai fermi da molti anni. Proprio per aumentare la loro capacità di acquisto in un momento così difficile per la nostra economia i lavoratori del pubblico impiego si consorziano per la prima volta attraverso la CMS (l'Associazione di Mutuo Soccorso dei Dipendenti e Pensionati Pubblici) in modo da fare fronte comune e poter negoziare sconti sulle merci acquistate nella grande distribuzione. “La crisi economica si fa sentire sempre più anche per coloro che fino a non troppi anni fa erano annoverati fra i fortunati perché magari appartenenti alla Pubblica Amministrazione – spiega Pasquale Biasioli, presidente della CMS –.





Dopo l’avvento dell’euro, con tutta la sua forza distruttiva per chi proveniva da una moneta tanto debole come la Lira, e con gli stipendi e pensioni ormai fermi da anni, le cose sono cambiate radicalmente per molte famiglie. Ecco allora che un possibile rimedio andava trovato sul fronte della spesa, cioè provando semplicemente ad unire i consumatori e a far valere la forza negoziale che deriva dai grandi numeri che allora volta generano volumi e fatturato per chi è capace di gli intercettarli”. In pratica, grazie ad un accordo sottoscritto con alcune importanti aziende della grande distribuzione nazionale, i dipendenti pubblici e i pensionati dell'isola avranno la possibilità di pagare con “buoni spesa” il cui valore nominale è in realtà superiore di circa il 10%.





Con la possibilità di rateizzare anche in un anno il pagamento dei buoni senza alcun aggravio di spese, commissioni e/o interessi. “Non si tratta del vecchio e superato sistema della “convenzione” che in realtà il più delle volte non è altro che una forma più o meno occulta di pubblicità per l'esercizio che si convenziona senza alcun particolare beneficio per il consumatore – spiega Biasioli -: in questo caso parliamo di un reale risparmio su beni primari quali l'alimentare che assorbe quote intorno al 30 per cento del salario o della pensione”.





Nei programmi della CMS, forte di circa 6mila associati, c’è l’estensione degli accordi anche ad aziende appartenenti a diverse tabelle merceologiche di modo che il potere d'acquisto di stipendi e pensioni dei propri associati possa avere un incremento complessivo pari o superiore al 10%.





“Dopo questo primo accordo contiamo di rivolgerci anche ad altre attività rigorosamente sarde come caseifici e cantine – evidenzia il presidente della CMS –: l'obiettivo è quello di creare un sistema simile a quello dei consorzi d'acquisto, permettendo a lavoratori che hanno un salario fisso di aumentare la loro capacità di acquisto. Si tratta di un beneficio che nessun CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) potrà mai dare ai lavoratori e che rapportato su base annua può significare a parità di reddito essere capaci di “portare a casa” beni e servizi per anche 2000,00 € in più rispetto alla spesa effettiva”.

In questi mesi l'emergenza sanitaria ha segnato anche in Sardegna un forte aumento dei prezzi dei beni al consumo. Gli ultimi dati Euristat registrano un + 3,3% del costo degli alimentari, che rappresentano gran parte del paniere di spesa delle famiglie (frutta +8,5% verdura +4,8% Uova +3,4% pollame +4,3% maiale +4,2% zucchero +2,7%). Anche per quelle categorie che fino a qualche anno fa erano considerate più fortunate, i dipendenti pubblici, la crisi economica si fa sentire.