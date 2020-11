L'Eni in fuga da Macchiareddu - Interrogazione di Cappellacci

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che ha presentato un’interpellanza al ministro dello sviluppo economico al fine di sollecitare un intervento del Governo per mantenere la continuità produttiva dell’impianto. “In un quadro di profonda crisi derivante dalla pandemia – osserva Cappellacci- la priorità è garantire i 90 posti di lavoro diretti e i 230 indiretti attualmente assicurati dal polo di Macchiareddu.





E’ inoltre di vitale importanza assicurare anche la continuità degli approvvigionamenti dei prodotti certificati per la depurazione delle acque pubbliche: il passaggio di proprietà non può non tenere conto della necessità di garantire anche in prospettiva che non vi siano interruzioni, che sarebbero dannose per tutto il sistema Sardegna. Insomma – ha concluso Cappellacci- chiediamo un intervento determinato da parte del Governo affinché ancora una volta l’ENI, in spregio anche agli accordi stipulati con le istituzioni e i sindacati, non abbandoni la Sardegna, lasciando alle sue spalle disoccupazione e problemi ambientali i cui effetti vengono scaricati sulle spalle della collettività”.

“La decisione dell’ENI di cedere l’attività del cloro-soda nel Sud Sardegna causa una grave situazione di incertezza sia per l’occupazione sia per l’economia dell’isola sia per la continuità delle forniture del materiale necessario alla depurazione delle acque pubbliche in Sardegna”.