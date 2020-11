Alghero: in piazza Civica si scommette sul Natale - Un progetto dell'Associazione della "Plaça"

Una trentina di operatori del settore commerciale che si sono riuniti in associazione e stanno decidendo di organizzare un dicembre ancora più interessante, ricco di opportunità, di sconti, momenti di intrattenimento e accoglienza a oltranza, con orari continuati, sempre nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione anti contagio. L'associazione è presieduta da Andrea Delias e fanno parte del direttivo Celeste Di Francesco, vice presidente, Antonella Loriga, consigliere, Filippo Marras, segretario, e Maria Galleri tesoriera. "Stiamo attendendo di conoscere le nuove disposizioni governative - sostiene la portavoce dell'associazione "Cele" di Francesco - che saranno rese note il prossimo 3 di dicembre.





Abbiamo tante idee da realizzare per tutto il periodo natalizio ma in questa fase è necessario attendere i provvedimenti che saranno assunti nel nuovo decreto del presidente del Consiglio". Gli operatori commerciali di piazza Civica quindi non tradiranno le attese di un Natale normale, anzi, intendono trasmettere alla loro clientela un messaggio di fiducia e di ottimismo nel futuro impegnandosi in prima persona a rendere ancora più gradevole il periodo più atteso dell'anno.Covid o meno.





Un impegno che è possibile riscontrare da sempre nella qualità della loro offerta merceologica, nella cura dedicata alle esposizioni e all'accoglienza della clientela. L'iniziativa è arrivata alle orecchie della amministrazione comunale che ha gradito la reazione degli operatori e si è subito dichiarata disponibile a dare tutto il supporto possibile ai commercianti di piazza Civica ma anche a tutte le altre manifestazioni che dovessero registrarsi in città.





Il progetto dei commercianti di piazza Civica , che nasce su basi volontarie e in maniera del tutto spontanea, guarda caso, è contenuto, evidentemente in una visione più generale, in un provvedimento della Camera di Commercio di Sassari che proprio nei giorni scorsi ha annunciato l'impiego di risorse per un programma di azioni finalizzate a valorizzare il commercio di prossimità e a favorire la fidelizzazione degli operatori con la propria clientela.

