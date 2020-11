Alghero: un censimento per per imprese turistiche

L’albo delle imprese sarà la base per la creazione di un catalogo dell’offerta che ne evidenzi le principali caratteristiche, utile, oltre che per finalità informative a supporto del turista, anche per poter disporre dei dati necessari alla precisa configurazione dei differenti segmenti di offerta presenti ad Alghero e lo sviluppo delle relative azioni di marketing, inclusa la realizzazione di una piattaforma territoriale unica per veicolare la promozione e la vendita delle esperienze (attrazioni, eventi, merchandising, ecc.).





“Alghero e il suo territorio come destinazione turistica rafforza l’identità ed unitarietà – afferma l’Assessore al turismo Marco Di Gangi - e si ritiene strategico qualificare e mettere a sistema la pluralità di attrattori, di servizi turistici, e, in genere, di tutte le attività connesse al turismo, con l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti e di implementare e qualificare quelli esistenti, anche mediante lo sviluppo delle relative azioni di marketing turistico”. Inizia quindi la ricognizione puntuale degli operatori locali per definire ogni adeguata iniziativa tesa alla valorizzazione turistica della destinazione.





Grazie all’ utilizzo dei dati raccolti, sarà possibile la valorizzazione sia dei prodotti turistici esistenti e la definizione di nuovi prodotti turistici, nonché l’individuazione di nuovi mercati obiettivo. L’avviso è rivolto ai titolari di tutte le attività turistiche con invito a compilare online le schede di riferimento disponibili nell’avviso pubblicato nel sito istituzionale ww.comune.alghero.ss.it alla sezione Turismo e Cultura.





L'accesso prevede una registrazione da parte dell'utente con contestuale invio automatico del link a cui collegarsi per la compilazione. Le schede dovranno essere compilate online, utilizzando esclusivamente i modelli disponibili sul sito del Comune di Alghero tramite il link inserito nell'avviso, preferibilmente entro le ore 12.00 del giorno 31/12/2020.

Obiettivo è la creazione di uno specifico albo nel quale registrare le differenti tipologie di attività del comparto turistico, presenti e operanti in città. Attività e servizi turistici, attività del settore balneare e nautico, stabilimenti balneari: il percorso partecipato avviato dall’Amministrazione con gli operatori e grazie al pieno coinvolgimento del Tavolo Permanente per il Turismo, in stretta sinergia con il Parco Regionale di Porto Conte e il supporto operativo della Fondazione Alghero guarda al futuro preparando il terreno al post emergenza.