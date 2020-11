Nuove modalità per il sostegno al mondo cooperativistico

“Il sistema delle cooperative sta dimostrando di essere in maniera efficace un modello in crescita per l’economia della nostra Isola, attraverso la produzione di prodotti di qualità ad alto potenziale commerciale”. Queste le parole dell’assessore Zedda che ha illustrato le novità del provvedimento, pienamente condivise con la Commissione per la Cooperazione.





Si annoverano, nello specifico, il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute relative agli investimenti sugli immobili e gli interventi edili di manutenzione straordinaria, oltre l’estensione dell’arco temporale di riferimento per le spese ammissibili ai fini dell’Aiuto, per l’Avviso 2020, dall’ 8 maggio 2019 sino alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze a valere sul nuovo Avviso, ad esclusione di tutte le spese sostenute nel 2019 che siano state oggetto di altri aiuti.





Viene inoltre estesa la durata dell’Avviso all’orizzonte temporale triennale in conformità alla legislazione vigente sul bilancio armonizzato individuando, a partire dall’Avviso per l’annualità 2020, le finestre di apertura dei termini di presentazione delle istanze per gli anni 2021 e 2022.





“La Regione prosegue con l’impegno a sostenere lo sviluppo e l’espansione delle cooperative con l’obiettivo primario di incentivare il livello occupazionale. In un periodo difficile causato dalla pandemia – conclude l’esponente della Giunta Solinas – riconosciamo il grande contributo delle cooperative del sociale quale vero collante fra le comunità e i servizi sanitari”

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, ha approvato una delibera che stabilisce criteri e modalità di partecipazione ai contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi per l’annualità 2020-2021-2022.