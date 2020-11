Alghero: il risparmio diventa prezioso per il borsellino della spesa - Un successo gli sconti agli over 70

Il lunedì infatti, lo dicono i rilevamenti statistici della società di grande distribuzione, si registra un picco nelle vendite che guarda caso coincide con la maggiore affluenza degli over 70, evidentemente impegnati a far durare il più a lungo possibile la loro pensione messa in discussione da tempi non proprio facili. Previlegiati negli acquisti sono soprattutto i generi di prima necessità e, in particolare, carni, pesce,formaggi, salumi, frutta e verdura. Da segnalare che dallo sconto del 10 per cento sono esclusi alcolici e superalcolici e i prodotti già in offerta.





E sempre in tema di risparmio concreto c'è un altra opportunità che sempre nella rete Coop viene offerta alla clientela : dopo i 30 euro di spesa si ha diritto a un rimborso di 5 euro da riscuotere in giornate prefissate nello scontrino bonus che viene consegnato alla cassa. Cinque euro su 30 rappresentano una percentuale perfino superiore al 10 per cento di sconto che viene concessa agli over 70. Significativa la battuta di una casalinga: "Anzichè fare la spesuccia quotidiana aspetto qualche giorno, aumenta il volume degli acquisti, supero i 30 euro e ne risparmio 5".





Il gradimento delle due offerte di sconto, aldilà delle prospettive programmate dal marketing commerciale, trova oggi ampia motivazione con la difficile situazione economica che si sta vivendo in tutto il pianeta e che è figlia legittima dei disastri provocati dal quel mostriciattolo fuoriuscito dal laboratorio cinese di Wuhan. Situazione appesantita in particolare ad Alghero dopo la difficile stagione estiva, nel corso della quale diversi alberghi non hanno aperto, che ha penalizzato soprattutto l'occupazione stagionale che abitualmente interessava circa 800 lavoratori locali. Anche per questa ragione le opportunità di risparmio diventano più preziose.

Hanno trovato particolare consenso alcune iniziative che definire sociali non è improprio, in corso di svolgimento in una rete di supermercati algherese, oggi sotto l'egida del marchio Coop che accompagna il logo Delta. A destare attenzione è la campagna per gli over 70 che ogni lunedì, con la sola esibizione della carta di identità, potranno godere del 10% di sconto sulla spesa effettuata nei supermercati eredi della storica Co.Pe.Ca.