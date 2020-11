Alghero: chiude Mcdonald's - Dopo 12 anni di attività

E' il caso della Mcdonald's di via La Mamora ad Alghero che avrebbe deciso di chiudere i battenti dalla fine dell'anno in corso. La famosissima catena di ristoranti nata nello stato americano dell'Illinois abbassa le serrande nel sito antistante i giardini pubblici Manno e la chiusura rappresenta una perdita economica non trascurabile e soprattutto l'addio al lavoro per una decina di persone.





Il tentativo di opporsi alla crisi messo in atto durante la stagione estiva, con la speranza di una ripresa, è stato invece caratterizzato da una perdita dei volume di affari che si aggira intorno al 50% rispetto alla stagione precedente. Invariati invece i costi di gestione.





Anche un gigante del settore come la Mcdonald's deve fare i conti con i propri bilanci e il provvvedimento di chiusura appare l'unico, dopo 12 anni di attività, per mettere fine alle vistose perdite di esercizio. Un brutto segnale per l'economia algherese che si appresta a vivere uno degli inverni più duri della sua staria dal dopo guerra in poi. (g.o.)

Continua a perdere pezzi l'offerta dei servizi dell'economia algherese. Complice l'epidemia di coronavirus e le misure di contenimento della diffusione dei contagi, dopo un tentativo di affrontare le difficoltà della crisi vissuto nella scorsa estate alcune aziende si arrendono e decidono di chiudere.