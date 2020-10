La F2i avrebbe acquistato la maggioranza della società di gestione dell'aeroporto di Olbia

Lo scalo gallurese infatti è stato messo tra le attività cedibili dalla Air Italy dopo che la stessa compagnia aerea, già Meridiana, è stata messa in liquidazione. Informazioni autorevoli riferiscono che l'accordo sarebbe stato raggiunto, non si conoscono i dettagli dell'operazione finanziaria, ma ambienti bene informati, a cominciare da quelli dell'alta finanza, sono fermamente convinti che il pacchetto di maggioranza della Sogaer, il 79,8 per cento, sarebbe già in possesso del gigante tecnico finanziario condotto da Renato Ravanelli.





Tra gli azionisti dello scalo Costa Smeralda figurano la Camera di Commercio di Sassari, con il 10%, quella di Nuoro, con l'8,42 e altri soci ma con quote inferiori al 5%. La conclusione della trattativa sarebbe stata perfezionata recentemente anche se ancora non si registra alcuna conferma ufficiale. L'operazione potrebbe essere "propedeutica" a un possibile sbarco verso il sud, l'aeroporto di Cagliari Elmas. Un percorso che metterebbe nelle mani di un solo gestore l'intera rete aeroportuale della Sardegna. Da ricordare che F2i è già presente, direttamente o con consociate, negli aeroporti di Torino, Napoli, Trieste e Bergamo.

Nel mondo dei gestori di fondi infrastrutturali a livello nazionale e internazionale, e tra i manager a un certo livello, questo obiettivo non era una novità. All'inizio dell'anno lo stesso Milano Finanza, quotidiano finanziario solitamente bene informato, aveva dando l'anticipazione: F2i una holding inserita nei settori strategici dell'economia italiana e titolare del pacchetto di maggioranza della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, stava trattando l'acquisto dell'aeroporto di Olbia, attualmente gestito dalla Geasar.