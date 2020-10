Alghero e la cooperazione mediterranea: Med Gaims entra nel vivo

Finanziato dall’Unione Europea con 2milioni e 100mila euro del Programma Eni Cbc Med, MED GAIMS coinvolge Libano, Giordania, Spagna e Italia. Alghero e` l’unica citta` italiana coinvolta grazie all’associazione della Fondazione Alghero con Promo P.A. Fondazione. In agosto la Fondazione ha pubblicato un invito a presentare proposte per progettare giochi analogici e digitali ambientati ad Alghero.





Per i candidati ci sono 60mila euro per cinque giochi, due digitali da 15mila euro e tre analogici da 10mila euro, più un budget di 25mila euro per attrezzature e materiale necessario per attuare i giochi. Si è così offerta la possibilità a giovani creativi, società, startup e appassionati di essere protagonisti del percorso con cui il gioco diventa motore d’innovazione, strumento di valorizzazione del patrimonio e generatore di nuovi immaginari turistici. La prima scadenza, il 15 settembre, riguardava la selezione di un gioco digitale e uno fisico.





Alle idee ammesse è riservato l’hackaton del 24 e il 25 ottobre prossimi, che a causa del recente peggioramento della situazione sanitaria, si svolgerà online. Durante l’evento i team saranno supportati nel processo creativo e potranno confrontarsi con esperti nel settore culturale e storico, gestori dei siti culturali oggetto del bando, con mentors ed esperti di gamification e di creazione d’impresa. Il prossimo hackaton è fissato per il 21 e il 22 novembre per chi risponderà entro il 30 ottobre al secondo invito, con cui saranno individuati un gioco digitale e due fisici.





Le informazioni sono sul sito della Fondazione Alghero, all’indirizzo https://bit.ly/MEDGAIMS_INVITO, e sulla pagina del progetto, all’indirizzo http://www.enicbcmed.eu/projects/med-gaims. Il nuovo corso intrapreso da Alghero in tema di promozione turistica è già argomento di dibattito. Dopo la partecipazione al LuBeC 2020, la Fondazione partecipa all’evento “Playable cities: trasformare le città attraverso il gioco”, appuntamento online in agenda il 29 ottobre, nell’ambito di Lucca Comics&Games, uno dei maggiori festival in Europa dedicato al gioco e al fumetto.





Partendo dall’esperienza di MED GAIMS, esperti di varia estrazione rifletteranno su un tema centrale nel dibattito tra urbanisti, sociologi, esperti di politiche pubbliche e di turismo. Si parte dalla considerazione che la sfida più importante delle città del futuro si basa sulla capacità dei territori di immaginare modalità innovative per favorire esperienze, coinvolgere e rendere protagonisti attraverso azioni interattive cittadini e turisti. E che il gioco, in questa prospettiva, diventa una modalità di pianificazione, un modo per ripensare gli spazi e strutturare nuovi immaginari turistici e culturali.

Doppio appuntamento per Alghero, partner attraverso la Fondazione partecipata dal Comune del progetto di cooperazione euromediterranea che rivoluziona la fruizione dei siti culturali attraverso l’applicazione del game design a nuovi modi di visitare e conoscere i luoghi di maggior interesse storico-archeologico, culturale e artistico con l’obiettivo di innovare l’esperienza turistica.