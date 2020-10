Economia Agricoltura: prorogati i termini per le domande sulla produttività

È stata prorogata al 16 novembre 2020 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei (Partenariato europeo per l’innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, sottomisura 16.1 del Programma di sviluppo rurale. Lo ha stabilito un decreto firmato dall’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia.



Il precedente decreto del 23 settembre scorso aveva già approvato uno slittamento della scadenza al 15 ottobre per la presentazione delle domande per la Seconda fase, concesso “per il tempo strettamente necessario alla chiusura delle attività”. A causa della recrudescenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, e venendo incontro alle richieste pervenute, si è resa però necessaria un’ulteriore proroga.