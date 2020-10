Camera di Commercio e Consorzio Industriale: "Un percorso comune per lo sviluppo"

E’ nato con questi intenti l’incontro tra i due presidenti Visconti e Scanu insieme ai rispettivi direttori, Pietro Esposito e Salvatore Demontis, che si è svolto nella sede della Camera di Commercio. Sul tavolo numerosi i temi trattati, dallo sviluppo e la crescita di attrattività degli agglomerati industriali di Porto Torres, Alghero-San Marco e Sassari-Truncu Reale, alle future Zone Economiche Speciali, al Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale, lo sblocco dei fondi previsti per l’area di crisi complessa passando per il rilancio, il sostegno e ed una sempre più consistente valorizzazione di settori come l’economia portuale e la nautica, l’agroalimentare e il turismo sostenibile.





“E’ importante confrontarsi per analizzare i contesti e definire le strategie - è il commento del presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti – questo incontro si è rivelato di estremo interesse in prospettiva. Si tratta di uno dei primi passi che saranno seguiti da una serie di confronti con tutte le altre governance territoriali del nord Sardegna.”





Sintonia di intenti per garantire piena sinergia tra enti, associazioni di imprese e parti sociali sulle questioni di rilievo territoriale dove la Camera di Commercio, che rappresenta tutto il mondo imprenditoriale, può assumere il ruolo di catalizzatore di istanze per individuare interventi diretti e di mediazione politica locale e nazionale. In piena collaborazione con il Consorzio Industriale, nella sua mission di “promotore dello sviluppo” per favorire, idee, progetti e vere e proprie azioni di marketing territoriale.





“Abbiamo indicato la nostra linea di azione e gli obiettivi strategici che stiamo attuando - sottolinea il presidente del Consorzio industriale, Valerio Scanu – per puntare allo sviluppo delle nostre aree industriali e del sistema imprenditoriale che le caratterizza. Un percorso che la comunione di intenti tra gli enti del territorio potrà rendere fruttuoso.” Al tempo stesso sono concrete ed esprimibili le potenzialità presenti in tutte le zone industriali gestite dal CIPS: infrastrutturazioni di base, vicinanza a porto e aeroporto, collegamenti stradali diretti sull’arteria principale Cagliari-Sassari-Porto Torres, e ancora agevolazioni fiscali per investimenti e sgravi sui costi per il personale.





Il ruolo dei due enti è di fatto sinergico per la mission ed entrambi i vertici lo hanno evidenziato: individuare i fattori di crescita del tessuto imprenditoriale e sviluppare i percorsi strategici per la sua realizzazione, che, in un momento di profondo malessere acuito dalla pandemia, necessitano di tempi certi e azioni concrete.

I due enti, che negli ultimi mesi hanno cambiato i loro vertici - Stefano Visconti per l’ente camerale a fine agosto e Valerio Scanu per il Cip a novembre scorso – pronti a dialogare per individuare un percorso comune di collaborazione nell’unico interesse di favorire lo sviluppo imprenditoriale.