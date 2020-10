Legacoop presenta il suo progetto per "Una Sardegna innovativa e sostenibile"





Il progetto annovera un ampio partenariato: Banco di Sardegna , Fidicoop Sardegna , Coop.fin , Generazioni Legacoop Sardegna, Isforcoop ,Opecampus, Con.Ass.I.Coop, Datacoop, Aspal, Sardegna Ricerche, Crea, Università di Cagliari, Ufficio Trasferimento Tecnologico - Università di Sassari ,- Consorzio Uno Oristano ,con il patrocinio di Camera di Commercio Nuoro , Distretto Culturale del Nuorese. L'iniziativa, promossa da Coopfond e Legacoop Sardegna, ha l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative volte alla creazione o al consolidamento di cooperative di comunità collocate in zone svantaggiate della Sardegna (aree interne o zone urbane periferiche), le iniziative volte alla creazione o al consolidamento di cooperative tra professionisti, i progetti diretti a contrastare e/o mitigare gli effetti dell'emergenza generata dal COVID-19.

Martedì 13 ottobre, alle ore 11,30, nella sede di Legacoop in via Loni, Su Planu a Selargius, si terrà la presentazione dell'iniziativa Bando Coopstartup Sardegna "Per una Sardegna innovativa e sostenibile".