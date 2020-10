Confapi Aniem Sardegna: eletto presidente e direttivo

Fanno parte della squadra che supporterà il nuovo Presidente i signori componenti del consiglio direttivo regionale: Amedeo Fattucci, Fosco Manservigi, Mauro Murru, Martino Ollano, Luigi Toro, Sebastiano Mereu, Alessio Lampis, Giorgio Congiu, Vittorio Cauli, Marcello Uselli, Andrea Loi, Franco Cardia. "La Confapi Aniem Sardegna" afferma Virdis, "prosegue il progetto iniziato e portato avanti egregiamente dal mio predecessore, l'amico Giorgio Delpiano e dal direttivo uscente, di rilancio di una rappresentanza che non può limitarsi ad una conoscenza presso le istituzioni territoriali ma che serve necessariamente a ribadire un ruolo fondamentale dell’associazione sul territorio stesso. Non a caso nel nuovo direttivo sono rappresentate imprese di tutte le province sarde".





“In Sardegna, - afferma Andrea Virdis- l’edilizia pubblica e privata costituisce ancora il settore principale e trainante per lo sviluppo economico: le costruzioni rappresentano circa il 50% della forza occupata nell'industria. “ “Confapi ANIEM Sardegna- continua Virdis- può e deve a buon titolo costituire l'asse portante dell’ammodernamento del sistema associativo, e dovrà ritornare ad essere un’importante protagonista d’ogni politica di sviluppo e si dovranno moltiplicare di conseguenza le occasioni di confronto con le istituzioni e le altre componenti produttive.





Tutto ciò nella consapevolezza di rappresentare il settore sul quale poggiano gran parte delle opportunità di crescita dell’ economia. Concludiamo – termina Virdis- con l'auspicio che Confapi ANIEM Sardegna assuma un ruolo politico sempre più definito, di proposta, di controllo e di sollecitazione e stimolo rivolta soprattutto alle istituzioni, al sindacato e alle altre organizzazioni di categoria, in cui possa far emergere con chiarezza i propri diritti e le proprie istanze. Solo in questo modo sarà possibile promuovere, sviluppare e rafforzare l'azione di Confapi Aniem Sardegna nel territorio. “

La Confapi Aniem Sardegna, Associazione Imprese Edili Manifatturiere, che rappresenta oltre 500 aziende che operano in Sardegna nel settore delle costruzioni, con l'assemblea tenutasi Venerdì 2 ottobre 2020 presso la sede sociale di Via Capre 9 a Cagliari, ha rinnovato i propri vertici, eleggendo il nuovo direttivo regionale e il nuovo Presidente, Andrea Virdis, 52 anni, imprenditore della Sarda Ponteggi di Usini, già componente del direttivo regionale di Confapi ANIEM Sardegna.