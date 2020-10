Otto progetti per Is Mirrionis

Giunto alla sua fase conclusiva con le attività di pre-incubazione e incubazione, il percorso ha accompagnato i partecipanti nella definizione di 8 idee di business che potranno accedere all’avviso di finanziamento per l’avvio e sviluppo del progetto imprenditoriale, che il Comune di Cagliari si appresta a lanciare nel mese di ottobre. Durante l’evento, al tavolo dei relatori interverranno Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari, e Alessandro Sorgia, Assessore comunale alle attività produttive, oltre ai responsabili degli uffici comunali e regionali che seguono la realizzazione del progetto.





Le idee imprenditoriali, presentate ufficialmente in questa occasione, saranno valutate da una giuria composta da Francesca Buonanno (manager per la Fondazione Brodolini dello spazio FGB al Milano Luiss Hub for Makers and Students e dell’incubatore sociale FabriQ), Marco Naseddu (dirigente del Centro Regionale di Programmazione RAS) e Graziano Di Paola (Direttore generale di Primaidea srl).





Nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di contenimento dell’emergenza Covid, l’accesso alla sala dell’evento sarà consentito ad un numero massimo di 45 persone e solamente con mascherina correttamente indossata. La partecipazione dovrà essere confermata compilando il seguente modulo: https://bit.ly/3hT3IYc L’iniziativa potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook ITI Cagliari: https://www.facebook.com/ITICagliari

Si chiama Demo Day ed è l’evento che, nell’ambito delle azioni previste dall’ITI Is Mirrionis, il Comune di Cagliari ha organizzato per martedì 6 ottobre (ore 10) al Teatro del Segno, in via Quintino Sella. Avviata nel mese di maggio con il programma Enterprise Competition e realizzata interamente in chiave smart, l’iniziativa ha promosso azioni innovative e sperimentali mirate a diffondere e promuovere la cultura d’impresa e l’autoimprenditorialità all’interno del quartiere di Is Mirrionis, sostenendo e accompagnando aspiranti imprenditori della città nello sviluppo della loro idea imprenditoriale.