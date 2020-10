Cresce la domanda turistica interna

“Gli ultimi dati della Regione Sardegna attestano un calo orientativo del 20% degli arrivi turistici nei mesi di giugno, luglio e agosto - spiega Pasquale Biasioli, presidente della CMS -: non si è trattato di un crollo ma la diminuzione è stata sensibile ed è probabile che con le restrizioni sanitarie richieste dalla Regione sarda, ancorchè impugnate dal Governo, il bilancio di settembre sarà ancora più risicato”. Eppure, a fronte dei mancati arrivi esterni e delle disdette che continuano ad arrivare in queste ore, ci sono stati tanti sardi che hanno preferito non correre rischi e rimanere in Sardegna.





Alla fine di settembre nelle strutture convenzionate con l’associazione no profit sono state prenotate circa 900 camere per quasi 6mila notti e circa 2mila ospiti: un numero addirittura più alto rispetto a quello dello scorso anno e per giunta realizzato in meno di tre mesi per via del lock down. “I numeri delle prenotazioni sono lievitati – spiega Biasioli–: le strutture convenzionate con la nostra associazione hanno fatturato finora soggiorni per un totale di quasi 400 mila euro. Un successone, considerato che è stato già superato il controvalore dei soggiorni prenotati dai soci della CMS nel corso dell’intero 2019.





Questa è stata senz’altro una stagione turistica condizionata dalla paura e quello che è successo ad agosto in Costa Smeralda ha purtroppo confermato la fondatezza di quei timori. Eppure – conclude Biasioli - possiamo affermare che tante famiglie sarde quest’estate hanno preferito prudentemente rinunciare ad una vacanza fuori dall’isola per godersi la bellezza della Sardegna”.

