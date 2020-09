I fondi europei occasione storica per la Sardegna

Il monito arriva dal consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa, secondo cui la programmazione di risorse europee rappresenta la vera opportunità che ha la Sardegna per attenuare l’impatto della crisi sanitaria ed economica. “Occorre proporre rapidamente un quadro unitario di interventi, che risponde alle finalità e agli obiettivi presentati dalla Commissione e si inserisce nella proposta di Piano nazionale di ripresa sottoposta all’attenzione delle Regioni da parte del Governo”.





La Commissione Europea sta condividendo con gli Stati Membri un percorso di programmazione degli interventi e delle risorse che associa il futuro Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) ad uno specifico strumento dedicato alla ripresa nell’ambito dello strumento denominato Next Generation UE: “Le risorse totali che la Commissione metterà a disposizione per lo strumento Next Generation UE, suddivise in diversi programmi, sono pari a 750 miliardi, una pioggia di denari in grado di indirizzare strategicamente lo sviluppo di chi saprà intercettarli meglio e bene”, spiega Cossa.





I tempi sono però stretti: “Il Governo è impegnato nell’elaborazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per accelerare il più possibile la partenza del Recovery Fund con l’intenzione di presentare la prima proposta di Piano entro il 15 ottobre e avviare così il percorso negoziale con la Commissione per arrivare all’approvazione del Piano entro la prima metà del 2021 – continua il consigliere regionale dei Riformatori - Pur essendo un programma gestito essenzialmente dal Governo (la Presidenza del Consiglio ha attivato con le Regioni, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni le Linee guida per l’elaborazione del Piano) è urgente che la Giunta Regionale attivi rapidamente, a partire dal Programma di Sviluppo Regionale, un percorso di condivisione delle priorità e dei progetti strategici che, nell’ambito delle tre linee di intervento sulle quali si articola il PNRR (Modernizzare il Paese, Transizione ecologica, Inclusione sociale), intende candidarsi per il finanziamento”.





Da qui la presa di posizione del consigliere, tesa a spronare quanto più possibile le forze politiche perché, guardando ai tempi stretti imposti dalle interlocuzioni tra Governo e regioni, si acceleri nella pianificazione: “Verremo premiati se sapremo indirizzare bene e in tempi rapidi le scelte. Dobbiamo essere capaci di gestire efficacemente le risorse che il Governo metterà a disposizione della Sardegna nell’ambito del PNRR e utilizzarle per creare sviluppo”.

Le risorse che saranno messe a disposizione dell’Italia attraverso il Recovery Fund sono un’occasione irripetibile per riuscire a concretizzare una serie di interventi capaci di garantire e sostenere lo sviluppo dell’Isola nei prossimi anni. Dobbiamo fare il massimo per massimizzare le ricadute delle risorse che l’Europa si appresta a mettere a disposizione dei Paesi e delle regioni”.