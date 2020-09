Economia Alghero: rinviato ad aprile del 2021 il Festival del Turismo Itinerante

Il Festival del Turismo Itinerante, in programma dall’ 1 al 4 ottobre 2020 ad Alghero, dà appuntamento a tutti alla prossima primavera. L’Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres, organizzatrice dell’evento, in accordo con il Comune di Alghero e con gli altri partner della manifestazione, ha deciso, con senso di responsabilità, di rinviare l’iniziativa a causa del riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19, non essendo disponibile un luogo in grado di contenere in sicurezza e in un contesto isolato la molteplicità delle iniziative previste, la manifestazione è posticipata all’ultima settimana di aprile 2021.



La prossima primavera il Festival si svolgerà ad Alghero, nel piazzale della Pace, con lo stesso format inizialmente previsto per questo autunno, mantenendo la partnership con gli enti patrocinatori e inaugurando la nuova stagione turistica. Coloro che avevano già acquisito il pass per partecipare alle attività sportive e ricreative previste dall’1 al 4 ottobre 2020, saranno rimborsati della quota versata, attraverso lo stesso sistema di prenotazione già utilizzato per ottenere il pass. L’appuntamento con il Festival del Turismo Itinerante non è annullato, ma semplicemente rinviato. In questi mesi che condurranno alla manifestazione primaverile, l’organizzazione e tutti i canali di comunicazione del Festival resteranno attivi e si impegneranno in una serie di iniziative che, oltre a mantenere vivo lo spirito dell’evento, attiveranno dibattiti e sinergie locali ed extraterritoriali per promuovere i tanti obiettivi che lo stesso Festival si prefigge, dalla sua origine, di perseguire.



Resterà viva la fase di confronto e dibattito con tutti gli attori del sistema territoriale, a partire dall’Assessorato Regionale al Turismo, la Provincia di Sassari, la Camera di Commercio, la Fondazione di Sardegna, l’Anci Sardegna, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e la Fondazione Alghero con l’obiettivo promuovere azioni positive e condivise per valorizzare il turismo esperienziale e realizzare tutte quelle infrastrutture necessarie per rendere le città e il territorio in grado di accogliere e ospitare quanti praticano il turismo itinerante, in tutte le sue forme, nell’arco di tutto l’anno.