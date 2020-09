Legacoop Sardegna: allungare i tempi dell'accesso al bando emergenza imprese

Il leader di Legacoop parte da tre premesse: “che 7 agosto è stato pubblicato l’Avviso che definisce le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa previsti dal Fondo “Emergenza Imprese Sardegna”, che rientrano tra le misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020”; che “ dalle ore 12 del 7 settembre 2020 sarà possibile presentare le domande di richiesta di accesso al Fondo per il tramite del Banco di Sardegna S.p.A., primo Intermediario finanziario selezionato e operativo”, e che “il modulo per la presentazione delle domande è stato reso disponibile dal Banco di Sardegna S.p.A. e scaricabile soltanto dalle ore 12.00 del 2 settembre 2020, e il quale prevede una lista di documenti da allegare già nella prima fase e un’ulteriore lista da produrre entro i 15 giorni successivi”.





Nella lettera Atzori rimarca il fatto che la “scadenza temporale fissata per la presentazione della domanda è troppo ravvicinata rispetto alla messa a disposizione della gravosa documentazione e considerati incongrui i tempi tecnici indicati dalla Banca” e chiede quindi l’intervento dell’assessorato “presso il Banco di Sardegna, al fine di poter consentire alle imprese richiedenti l’invio, nella prima fase soltanto della domanda di accesso e l’ulteriore documentazione, a completamento della pratica, in un momento successivo”.

A causa dei tempi stretti per il bando “Emergenza imprese Sardegna”, parecchie aziende rischiano di essere tagliate fuori. Questo uno dei motivi per i quali il presidente di Legacoop Sardegna ha inviato una richiesta di intervento immediato e urgente all’assessore regionale al Bilancio Fasolino. “La presente lettera - scrive Atzori - per portare alla sua attenzione le criticità emerse in riferimento alle modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa previsti dal Fondo “Emergenza Imprese Sardegna”, così come delineate dall’intermediario selezionato Banco di Sardegna”.