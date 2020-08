L'amaro costo dell'insularità: rapporto dell'Istituto Bruno Leoni

Il caso della Sardegna” a firma di Carlo Amenta, Carlo Stagnaro e Luca Vitale. . Il rapporto realizzato per il Comitato per l’insularità su iniziativa dei Riformatori sardi, mostra come la ridotta dimensione del mercato interno, la distanza dal continente e le difficoltà nei trasporti, quindi nella circolazione di merci e persone, equivalgano a una “tassa” stimabile in circa 5.700 euro, misurati utilizzando un modello econometrico attraverso cui per la prima volta si è riusciti a dare una risposta alla seguente domanda: quanta parte della distanza di reddito e opportunità separa la Sardegna dal resto d’Italia in termini economici?.





Hanno contribuito alla stima di costo dell’insularità il reddito pro capite annuo della regione (dati dataset Eurostat con scomposizione NUTS2); il tasso di interesse attivo medio per le banche della regione (fonte Banca d’Italia); il risparmio della regione (Banca d’Italia); il fattore interscambio (Istat); i chilometri di autostrada rapportati per la superfice della regione (dataset Eurostat); chilometri di ferrovie rapportati alla superfice della regione (dataset Eurostat); la spesa pubblica regionale (Istat); il capitale umano della regione con quota di popolazione analfabeta nell’ultimo censimento (Istat); il numero di aeroporti riconosciuti dall’ENAC (fonte Enac). La Sardegna è una regione caratterizzata da un livello del Pil pro capite relativamente basso, sul quale incide in maniera significativa la condizione insulare: nel 2018, esso era pari a circa 21 mila euro, leggermente al di sopra di quello del Mezzogiorno (di poco inferiore a 19 mila euro) ma nettamente al di sotto della media nazionale (29 mila euro).





L’economia dell’isola, parallelamente a quella nazionale, nel corso del 2019 ha subito un deciso rallentamento, con una crescita nell’ultimo trimestre dell’anno pari ad appena lo 0,2 per cento. Per l’anno in corso si prevede una significativa contrazione dell’attività economica, stimata attorno al 10 per cento, in linea col dato nazionale. La sospensione delle attività non essenziali dovuta all’epidemia di Covid-19 ha coinvolto – secondo le stime preliminari della Banca d’Italia – circa un terzo del valore aggiunto manifatturiero e oltre il 20 per cento nei servizi. Complessivamente il problema ha interessato oltre un quarto degli occupati. Inoltre, poiché il settore turistico ha un’incidenza maggiore rispetto alla media, la Sardegna rischia di essere una delle regioni maggiormente colpite dalle conseguenze economiche di medio-lungo termine della pandemia.





“La condizione di insularità e il suo riconoscimento devono offrire l’occasione storica per trovare soluzioni ai problemi che gravano sulla Sardegna - spiega il Presidente del Comitato per l’insularità Roberto Frongia - La battaglia che stiamo portando avanti a tutti i livelli per il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione va proprio in questa direzione. Nonostante i trattati comunitari e internazionali - conclude Frongia - l'Isola continua ad avere uno svantaggio infrastrutturale e strutturale che si concretizza in danni di carattere sociale, economico, culturale e che il rapporto dell’Istituto Bruno Leoni mette drammaticamente in evidenza”. “Questo calcolo numerico non può essere slegato dal gap legato all’identita culturale dei sardi che ancora ci separa dal reato della Penisola, anzi, ne è la prova.





Nonostante i trattati comunitari e internazionali l'Isola continua infatti ad avere uno svantaggio infrastrutturale e strutturale, non ultimo sociale e culturale - spiega il Presidente del Comitato Scientifico Maria Antonietta Mongiu - Il momento storico che stiamo vivendo ci impone una riflessione che non può prescindere dalla presa di coscienza del diritto dei sardi ad avere pari opportunità rispetto ai connazionali e a qualunque cittadino europeo”. Secondo gli autori del rapporto, le politiche di coesione dovrebbero tenerne conto ed essere indirizzate alle cause del problema, per promuovere la crescita della Sardegna: questo richiede non solo un miglioramento delle infrastrutture, ma anche e soprattutto maggiori investimenti in capitale umano e nella qualità dell’azione amministrativa. La Sardegna potrebbe lanciare politiche innovative legate non solo alla fiscalità, ma anche alla creazione di zone a zero (o basso) livello di regolamentazione dell’economia.





Scrivono Amenta, Stagnaro e Vitale: “L’autonomia rappresenta una genuina opportunità. Infatti, politiche top down, che non tengono conto della conoscenza specifica di tempo e di luogo, raramente hanno successo e più spesso lasciano pochi risultati duraturi o addirittura ostacolano la crescita di lungo periodo delle regioni depresse. Al contrario, politiche concepite sul territorio e sviluppate bottom up possono con maggior probabilità cogliere le reali caratteristiche di forza e determinare una crescita più sostenuta e duratura. Tuttavia, la Sardegna può richiedere – prima ancora di mettere in campo investimenti o politiche finalizzate a rafforzare le infrastrutture, il capitale umano e l’innovazione – riforme interne nell’organizzazione dei servizi pubblici che favoriscano la creazione di un ambiente nel quale individui e imprese possano creare e prosperare, migliorando la condizione economica complessiva del territorio”.





Alla luce del costo dell’insularità corre d’obbligo porsi una domanda: Siamo tutti liberi e uguali? Non in Italia, finché lo Stato non riconoscerà alla Sardegna il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità; non in Italia finché lo Stato non disporrà le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuabili e inalienabili. È per questo motivo che nel graduale processo di adeguamento dei diritti dell’individuo in rapporto alla loro reale fruizione, sia a livello nazionale e sia europeo, deve trovare spazio il riconoscimento del principio di insularità, condizione necessaria per garantire con equità, lungimiranza e determinazione lo sviluppo socio-economico della nostra Isola negli anni a venire.

