Economia Air Italy riprende la procedura dei licenziamenti - Il 24 agosto in video conferenza

La compagnia aerea ha infatti informato le organizzazioni sindacali e i riferimenti istituzionali delle regioni nei cui territori avvengono i licenziamenti di aver riavviato il licenziamento collettivo dei circa 1500 lavoratori della compagnia che il 3 marzo scorso ha messo in liquidazione la società. La nota dell'ormai ex vettore, che ha formalmente cessato ogni tipo di attività, riferisce poi della disponibilità a un incontro con i soggetti direttamente interessati ai licenziamenti per l’esame della situazione, fissando la data per il 24 agosto 2020, alle ore 12, in modalità video-conferenza”.