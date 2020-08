Il charter nautico è turismo: integrazione della giunta regionale

L’emergenza Covid-19 ha messo in forte crisi il comparto che coinvolge circa 180 imprese e 3.000 lavoratori e che nel solo segmento del charter delle barche a vela conta oltre 30 società che operano con più di 300 imbarcazioni per un totale che supera i 2.500 posti letto. «Per questi motivi - commenta il coordinatore regionale dei Riformatori - non si poteva prescindere dall’integrare nel settore turismo le società che operano nel servizio di charter nautico di cui sono parte importante e dal quale erano escluse».





Con la delibera della Giunta Regionale n. 41/30 del 7.8.2020 sono stati integrati quei codici ATECO, tra cui appunto quello che si riferisce al noleggio di imbarcazioni da diporto, per far parte integrante e sostanziale e poter accedere agli interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna. Un importante riconoscimento, dunque, e una risposta concreta ad un settore che vale circa 2.500 posti letto e 27.000.000 di euro di fatturato.

Esprime soddisfazione il capogruppo dei Riformatori Sardi Aldo Salaris, al seguito dell’emendamento presentato lo scorso mese di luglio dal gruppo consiliare, sulla recente delibera della giunta regionale che integra le società di charter nautico nel settore turismo. «Il settore del charter nautico - spiega Salaris - rappresenta in Sardegna un’importante fetta dell’economia legata al turismo, non solo per il numero di persone impiegate ma anche per la promozione che le stesse fanno dell’Isola e il conseguente indotto che generano».