Alghero: il consiglio comunale si schiera con la Nobento

Impegno in Regione per rappresentare i benefici e le ricadute sul territorio dello sviluppo di Nobento Spa e del Polo Industriale di Alghero e chiedere con forza di rivedere urgentemente le valutazioni assunte da Sfirs in merito alle progettualità dell'azienda.



Il Consiglio comunale di Alghero, unanime, unisce le forze senza distinzioni e tramite il Sindaco Mario Conoci, al quale, anche nel suo ruolo di consigliere del Consorzio Industriale Provinciale è rivolto l'impegno assunto con l’Ordine del Giorno approvato ieri pomeriggio, chiede alla Regione un intervento decisivo e risolutivo in merito alla vicenda della Nobento Spa.







“Il progetto complessivo di 16,8 milioni di euro è inserito nella programmazione unitaria della Regione Sardegna Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”, programma di intervento 3.



Preso atto – spiega l’Odg – che dagli articoli di stampa che attestano le recenti problematiche relative all’intervento da parte della Sfirs e appurato che Nobento Spa con sede ad Alghero, in zona industriale San Marco, è azienda leader italiana nel settore della produzione di serramenti ad elevata prestazione, specializzata sull’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e manageriale.







L’impresa algherese – evidenziano i consiglieri comunali di Alghero - impiega oggi circa 200 dipendenti, tra cui un’elevata componente è costituita da giovani under 35, più altre 200 unità impiegate nell’indotto.



Gli obbiettivi di business inseriti nel progetto e nel piano industriale della Nobento assicurano occupazione per altre diverse centinaia di unità di personale.

La strategia dell’impresa è orientata all’efficientamento produttivo anche dal punto di vista energetico.



Lo sviluppo di Nobento, inserito nel piano industriale è volto a favorire la nascita in Alghero di un vero e proprio polo industriale e tecnologico, un nuovo distretto manufatturiero innovativo europeo.







I benefici che scaturirebbero dal polo industriale con a capo Nobento spa nell'area di San Marco saranno innumerevoli, a cominciare dall'incremento di assunzioni, con nuove aziende che si insedieranno nella nostra area, generando altra occupazione.



Tenuto conto – infine – che la Nobento Spa si è caratterizzata negli anni anche per la formazione ai dipendenti e agli studenti del territorio algherese, per arricchire competenze e skills dei giovani.

Il Consiglio comunale supporta e dando quindi mandato al primo cittadino di Alghero “di chiedere con forza alla Sfirs di rivedere urgentemente le decisioni assunte in merito alle progettualità di Nobento; e alla Regione Sardegna un intervento incisivo e risolutivo”.





Il Sindaco di Alghero Mario Conoci intanto, incontrerà domani Andrea Alessandrini, manager di Nobento, per riferire della vicinanza unanime del Consiglio Comunale di Alghero e per programmare dopo Ferragosto un incontro con i Sindaci del territorio, la Provincia di Sassari, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

“Nobento – spiega Mario Conoci – ha avuto il merito di essersi caratterizzata in questi anni per il forte radicamento territoriale, nonostante il tipo di produzione si presti a delocalizzare facilmente e, certamente, anche con vantaggi sia fiscali che logistici.



Inoltre, l’azienda ha svolto in questi anni un ruolo importante rapportandosi costantemente con l’Amministrazione su tematiche riguardanti il tessuto sociale e culturale della città".