Mogoro capitale sarda dell'artigianato artistico: sabato l'inaugurazione

Sarà una Fiera in completa sicurezza, nel rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19, e sarà garantita la miglior tutela dei visitatori per evitare al massimo il rischio di contagio. All’inaugurazione sono stati invitati il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas e l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa. Saranno presenti il sindaco di Mogoro Sandro Broccia, l’assessora comunale della Pubblica Istruzione e dell’Artigianato, Luisa Broccia, il direttore artistico della rassegna, Marcello Muru, e la presidentessa della cooperativa Su Trobasciu di Mogoro, Wilda Scanu.





Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid e la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fiera e rilanciato sia sul sito internet che sulla pagina Facebook della manifestazione. L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 10 alle ore 21, tutti i giorni.

È tutto pronto a Mogoro per l’inaugurazione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, giunta quest’anno all’edizione numero 59. La manifestazione aprirà i battenti sabato 8 agosto, alle ore 9, e sarà visitabile fino al 6 settembre. Gli artigiani presenti saranno 91 e negli spazi del Centro Fiera del Tappeto verranno esposti e messi in vendita i migliori manufatti di tutti i settori dell’artigianato artistico dell’isola.