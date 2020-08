Assessorato al Turismo del Comune di Siniscola crede fortemente nella promozione di questo straordinario territorio (video)

Non a caso il lavoro è svolto per realizzare una campagna di storitelling utilizzando le ultime attrezzature digitali dal video maker Gianluca Flore ( che da anni si occupa di promozione della Sardegna con video in prevalenza con l'uso del drone) la protagonista femminile, blogger e guida turistica regionale, Angela Bacciu e in sottofondo la voce narrante di Marco Moledda,attore di teatro, in cui si esorta ad avere fiducia nel futuro, a non rinunciare a scoprire o riscoprire la bellezza dei luoghi ma anche fare tesoro di questi ricordi per poterli condividere con gli altri.





Ed ecco che la componente femminile percorre con brevi clip la vetta del Montalbo, la spiaggia di Berchida,Capo Comino, Santa Lucia, il Nuraghe sas Piperas, la Tomba dei Giganti su Picante, la Grotta Gana'e Gortoe, La Caletta, Sa preta ruja rendendo tutto più rassicurante e ammiccando un sorriso che invita a viaggiare con spirito libero su questo territorio in ogni periodo dell'anno perché Siniscola è sicura.

È online da pochi giorni ma conta già un successo in visualizzazioni il nuovo video promozionale per il Turismo del Comune di Siniscola. Un minuto e mezzo di messaggio chiaro, diretto ed emozionale dal titolo: "Siniscola verso la libertà " . Lo spot è un invito a riprendere in mano i propri spazi e poterli rivivere in sicurezza, ripercorrendo i ricordi e le sensazioni che una vacanza regala e custodisce. È il lavoro svolto per l'Assessorato al Turismo del Comune di Siniscola che crede fortemente nella promozione di questo straordinario territorio attraverso il web e le piattaforme social.