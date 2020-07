Economia Prorogata la presentazione delle domande per l'occupazione nel turismo

“È imprescindibile sostenere l’occupazione nella filiera turistica e incentivare la crescita di un settore strategico per l’Isola. Per questo a seguito delle numerose richieste da parte di titolari di impresa, consulenti del lavoro e rappresentanti di categoria abbiamo deciso di posticipare la data di presentazione delle domande per l’Avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2020”. Con queste parole l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, commenta con soddisfazione la proroga della data del bando destinato alla concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell’occupazione nella filiera turistica. La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) su www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10.00 del 30/07/2020.