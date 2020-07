Dalla Rete Metropolitana di Sassari 3 milioni di euro per l'aeroporto

I Sindaci di Sassari, Nanni Campus, di Alghero, Mario Conoci, di Porto Torres, Sean C. Wheeler, di Castelsardo, Antonio Maria Capula, di Sennori, Nicola Sassu, di Sorso, Fabrizio Demelas, di Stintino, Antonio Diana hanno partecipato nell'aeroporto di Alghero a un incontro della Rete Metropolitana del Nord Sardegna.



"La Rete Metropolitana investe sulla promozione del territorio, sulla destagionalizzazione e sul sostegno al nostro Aeroporto".







Comincia così una nota diffusa al termine dell'incontro tenutosi nella hall del Riviera del Corallo.



"I Sindaci degli otto comuni della Rete - prosegue il documento - hanno inaugurato il piano di promozione, accoglienza turistica e itinerari del territorio, previsti grazie all’investimento di 3 milioni di euro, programmato con risorse regionali ed attivato concretamente con l’accordo sottoscritto il 20 novembre scorso dalla rete Metropolitana del Nord Sardegna con la Sogeaal.







Presenti gli otto sindaci della rete, con il Direttore Generale di Sogeaal Alberto Perini, sono stati illustrati i risultati del lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla realizzazione, all’interno dell’aerostazione, di maxi schermi, poster, pannelli informatici, dei contenuti più suggestivi dei territori trasmessi sul maxi led wall di oltre 60 metri lineari nella main hall dello scalo.



“La Rete vuole contribuire alla ripartenza – ha detto Nanni Campus il Sindaco di Sassari e presidente dell’unione degli otto comuni – e con l’iniziativa avviata oggi, che avrà una durata di tre anni, vengono messe in campo tutte le peculiarità dei territori per promuoverle con una visione unitaria”.







Nuova immagine, nuovo sito istituzionale, nuovi canali social, così la Rete Metropolitana cambia passo e si attiva per il territorio, grazie ad un nuovo impulso che ha portato l’ente a dotarsi di una struttura operativa ed efficiente.

“La rete Metropolitana passa finalmente dalle parole ai fatti - è il commento del Sindaco di Alghero Mario Conoci, vicepresidente della Rete - e oggi abbiamo avviato concretamente la promozione integrata degli otto comuni.



La collaborazione fra Rete e Aeroporto unisce la promozione unitaria e integrata del territorio e il sostegno ai trasporti per riportare i vettori e i collegamenti persi negli anni scorsi.



Siamo consapevoli che recuperare il tempo perduto richiede impegno e investimenti, ma mai come adesso è necessario investire sul rilancio delle nostre comunità e del nostro sistema economico”.







La promozione del territorio avviene sotto il logo della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, che distingue e caratterizza il progetto comunicativo che sarà implementato nel corso dei mesi con nuovi contenuti.



Nell’aerostazione, aree arrivi e partenze, i Comuni del Nord Sardegna si promuovono con grafiche coinvolgenti che richiamano l’attenzione dei passeggeri sulle bellezze dei territori, con risalto delle peculiarità architettoniche, ambientali e storiche-identitarie.



Le immagini e i percorsi dei territori del Nord Ovest - conclude la nota della Rete Metropolitana - potranno poi essere scaricati via internet e accompagnare i turisti durante tutta la vacanza e anche oltre, fornendo indicazioni e mantenendo sempre vivo e attrattivo il collegamento con la Sardegna".







Gli allestimenti realizzati nell'aerostazione sono indubbiamente utili nel momento in cui i turisti arrivano in aeroporto e vengono così informati dell'offerta turistico culturale del territorio.



Ma il problema decisamente più serio è quello di recuperare flussi di traffico e quindi passeggeri ai quali fare vedere le bellezze rappresentate nello scalo che anche in passato, peraltro, ha offerto una scenografia indubbiamente positiva e accattivante.

Se non arrivano nuovi collegamenti a godere dei pannelli informatici sarà soprattutto il personale aeroportuale che, per quanto meritevole, non va a dormire in albergo.







Dalla nota diffusa dalle Rete Metropolitana sullo stanziamento dei 3 milioni di euro, si percepisce, in una dichiarazione del sindaco di Alghero, Mario Conoci, che l'iniziativa è finalizzata "a riportare i vettori e i collegamenti persi negli anni scorsi".



A parte l'aspetto scenografico ed estetico indubbiamente gradevole e professionale, il vero obiettivo di queste risorse regionali deve essere quello annunciato da Conoci.



Magari accompagnato anche dalla riflessione sul trasferimento in forze da Alghero verso l'aeroporto di Elmas a Cagliari della flotta Ryanair, anche questo avvenuto negli anni scorsi. (g.o.)