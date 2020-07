OstrInnova Fase II: nuovi siti per la produzione di ostriche

Obiettivo della seconda fase è individuare nuovi siti pilota in cui attivare una nuova sperimentazione del processo produttivo e avviare il trasferimento delle tecnologie testate durante la prima fase. Un altro obiettivo è quello di verificare la presenza dell'ostrica piatta (Ostrea edulis), specie autoctona, e di valutarne le potenzialità produttive e di mercato. Ostrinnova II è uno dei progetti “cluster” promossi e finanziati da Sardegna Ricerche. Come per tutti i progetti cluster anche per Ostrinnova II vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese del settore interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento compilando la manifestazione d’interesse.

La prima fase del progetto condotto dall’IMC (www.fondazioneimc.it) ha visto l'adesione di quindici aziende, delle quali tre operano in mare e dodici in ambienti lagunari. Sono state sviluppate attività di classificazione e mappatura dei sistemi lagunari per la produzione ostricola ed è stato validato il modello matematico di previsione della produzione dell'ostrica concava (Crassostrea gigas). Le attività di sperimentazione sulla produzione si sono concentrate in tre aree lagunari pilota, ovvero San Teodoro (SS), Stagno di Tortolì (NU) e Santa Gilla (CA), ottenendo ottimi risultati.