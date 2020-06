Economia Univendita: 20 mila offerte di lavoro

«In Italia, ogni anno, più di 35mila lavoratrici lasciano la propria occupazione perché non hanno la possibilità di conciliare lavoro e carichi familiari. " Lo sostiene Ciro Sinatra, presidente di Univendita, che aggiunge . "Questo ci dicono i dati evidenziati nell’ultima relazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto riguarda il 2019, mentre l’emergenza Covid-19 fa prevedere addirittura un peggioramento della tendenza. Sono numeri che pesano come un macigno sulla nostra economia, tanto più in un momento di grave difficoltà in cui il nostro Paese ha bisogno di ripartire. Un immenso patrimonio di potenzialità viene ingiustamente sprecato, il reddito a disposizione delle famiglie diminuisce e l’intera economia stenta a crescere: non possiamo permettercelo. In questo scenario c’è un settore in controtendenza, quello della vendita a domicilio, dove da sempre pari opportunità e conciliazione sono reali.



Nelle aziende di Univendita la componente femminile è al 90,5%, con oltre 146mila incaricate, che nella vendita a domicilio trovano un’attività particolarmente congeniale per loro perché flessibile, favorevole quindi all’equilibrio fra esigenze lavorative e familiari. Inoltre nel nostro settore i risultati sono direttamente commisurati all’impegno e sono offerte formazione continua e possibilità di crescita professionale. Da sottolineare - conclude - anche il ruolo anti-ciclico che la vendita a domicilio sta svolgendo, con 20mila offerte di lavoro attive in questo momento nelle aziende associate Univendita». Ciro Sinatra, nato nel 1961, è il presidente di Univendita, l'associazione di categoria che riunisce le più importanti aziende operanti nel settore della vendita diretta a domicilio in Italia. Le imprese associate a Univendita hanno realizzato nel 2019 un fatturato complessivo di 1,587 miliardi di euro. Univendita, che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore dell’intero comparto della vendita diretta in Italia (fonte: Format Research, marzo 2017).