La cura digitale per la rinascita delle imprese: conferenze da martedì

Il lavori della prima giornata saranno aperti dai saluti della Commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, e dal Presidente del DIH Sardegna, Maurizio de Pascale, che hanno così spiegato i motivi dell’iniziativa: “Si parla tanto di trasformazione digitale, ancor più necessaria per uscire da questo momento di difficoltà per le imprese – ha osservato la Commissaria Serra – e questa trasformazione inciderà su tanti aspetti dell’attività economica. Per restringere il campo, insieme al DIH Sardegna abbiamo individuato alcuni temi di stringente attualità, dalla diffusione del lavoro da remoto, all’accesso dei settori tradizionali al commercio elettronico, all’adeguamento delle reti digitali sul territorio, e via dicendo, e su questi abbiamo voluto aprire la discussione insieme a testimoni qualificati e rappresentanti delle imprese, delle istituzioni e della ricerca.”





“Per il Digital Innovation Hub è fondamentale promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo, rafforzandone il livello di consapevolezza sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione – ha detto il Presidente De Pascale – indispensabile per concorrere a superare la difficile fase della ripartenza, come testimoniato dalla rinnovata attenzione al programma Impresa 4.0. Con questo ciclo di web conference si vuole offrire alle nostre imprese, con il contributo di competenza ed esperienza dei relatori che interverranno, una importante occasione di approfondimento sulla transizione digitale e sull’implementazione di queste tecnologie nella cultura ed organizzazione delle aziende sarde. Ogni conferenza prevede una relazione principale a cura di un esperto di livello nazionale e una tavola rotonda tra i portatori d’interesse (imprese, ricercatori, istituzioni, ecc.). Ci sarà anche spazio per le domande e per l’interazione con i partecipanti. Il programma completo e il modulo per la registrazione, con i link a ciascuna web-conference, sono disponibili sui siti web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) e del DIH Sardegna (www.dihsardegna.eu).

L’innovazione digitale è fondamentale per lo sviluppo delle imprese e dei territori, ancor più dopo l’emergenza sanitaria Covid-19. Sardegna Ricerche e il Digital Innovation Hub della Sardegna (DIH) hanno organizzato un ciclo di conferenze virtuali per aiutare gli imprenditori a sfruttare al meglio le nuove tecnologie per far ripartire il più rapidamente possibile l’economia dell’Isola. Il programma del ciclo, intitolato “La cura digitale per la rinascita delle imprese”, prevede due appuntamenti al giorno per tre giorni - da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio - su temi come: le nuove reti digitali, lo smart working oltre l’emergenza, la sicurezza informatica e il lavoro agile, il digitale per il turismo, i nuovi modelli di e-commerce, e infine le nuove competenze digitali più richieste dalle imprese.