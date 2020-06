Osservatorio per la ricostruzione: semplificare le procedure

Lo dichiara intervistato da Adnkronos Giuseppe Arleo coordinatore dell’Osservatorio per la ricostruzione economica dopo il Covid-19 del think tank Competere.Eu. "Gli effetti della pandemia, come indicati numericamente da Sangalli, sono già immediatamente percepibili in 44.000 imprese in meno avviate nel periodo tra marzo e maggio scorsi. Le aree geografiche più colpite, unitamente ai settori di attività, hanno risentito ovviamente dell’impatto della pandemia, in alcune zone maggiore rispetto ad altre. Sicuramente è un primo dato, forse anche fisiologico visto il periodo di lockdown, ma sicuramente impone una profonda riflessione perché è l’anticamera dei dati ancora più negativi che ci avviamo a riscontrare per via degli effetti che verranno sulle imprese che, per forza di cose, avranno ripercussioni sugli aspetti sociali."

"Sarebbe inutile avviare una grande manovra di incentivi e supporti senza, a monte, aver previsto delle procedure nettamente diverse rispetto al passato. Condivido quanto ha detto all’Assemblea di Unioncamere il Presidente Carlo Sangalli. Le proposte fatte in sede di Assemblea sono sicuramente importanti e non più prorogabili, a partire dalla digitalizzazione e le tecnologie 4.0 ma, in primis a mio parere, va fatta una grande opera di semplificazione delle procedure al fine di avere un impatto più deciso ed immediato sul mondo delle imprese."