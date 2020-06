La Sotacarbo può e deve crescere - Riferimento primario per la ricerca

Ha costituito un centro di ricerche; si occupa di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie innovative ed avanzate nel settore dell’energia e dello sviluppo sostenibile attraverso: lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energia a “zero emission” da combustibili fossili con la sperimentazione ed applicazione di tecnologie CCS e CCT anche per processi industriali, la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie per l’impiego di sistemi a fonti rinnovabili e per l’uso finale dell’energia, lo sviluppo tecnologico, la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti per l’attivita` di qualificazione e dimostrazione di componenti e sistemi destinati all’impiego sostenibile di combustibili fossili o basati su fonti rinnovabili, lo sviluppo e la dimostrazione di componenti e sistemi per l’efficienza energetica. “Nella fase attuale” ha spiegato Fasolino in risposta alle recenti perplessità espresse dai sindacati, “è fondamentale capire quali fattori e in quali tempi abbiano portato alla recente perdita di esercizio. L’azienda è in forte sviluppo, ma con la crescita esiste il rischio di un parallelo aumento dei problemi di liquidità.





Occorre quindi individuare gli obiettivi di Sotacarbo ed agire in maniera sinergica nel porre un rimedio strutturale che, oltre a risolvere i momentanei problemi legati all’erogazione dei fondi, consenta all’azienda di crescere nel medio e lungo periodo e soprattutto, di non interrompere le attività di ricerca”. Alcune le ipotesi attualmente al vaglio dell’assessorato, che non esclude di considerarne altre anche a seguito del confronto con i partecipanti al tavolo odierno. Da un lato una soluzione che consentirebbe di sopperire nel breve ai problemi di liquidità dell’azienda, dall'altro si valuta un’ipotesi in grado di assicurare una tutela di più ampio respiro. “Con la delibera dell’8 maggio scorso sono inoltre stati destinati 850mila euro a favore dell’azienda: una ulteriore erogazione di risorse da parte della Regione, destinate proprio al proseguimento delle attività”.





“Ci è stato chiesto se la Regione creda in Sotacarbo e nella ricerca” ha aggiunto l’assessore. “Ci crediamo fermamente e siamo convinti che i problemi possano essere risolti solo agendo in maniera strutturale. Entro la fine del mese ci impegniamo a vagliare la migliore soluzione tra le ipotesi prospettate e a riprogrammare un incontro tra le parti. Insieme al Professor Alessandro Lanza stiamo già valutando i potenziali vantaggi e svantaggi di ogni prospettiva: vogliamo risolvere questa emergenza in maniera fattuale e definitiva, per dare alla società la più ampia prospettiva di sviluppo possibile, nel rispetto di quelli che sono i vincoli della Regione”, ha concluso il rappresentante della Giunta Solinas.

“Sotacarbo continuerà ad essere un fiore all’occhiello della nostra Regione con la valorizzazione delle sue professionalità. Non abbiamo mai preso in considerazione l’ipotesi di disimpegno; al contrario, la crescita dell’azienda è anche un nostro obiettivo”. L’assessore della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Fasolino sintetizza così le intenzioni emerse durante il positivo incontro, tenutosi in video conferenza, con i rappresentanti sindacali e Rsu della Sotacarbo. Il tavolo si è aperto a diverse ipotesi di proposte strutturali che la Regione, con l’attenzione dell’Assessorato, sta valutando per individuare a breve il nuovo percorso della società di ricerca.La societa` SOTACARBO fu costituita in applicazione dell’art. 5 della legge 27/06/1985, n. 351 al fine di predisporre e sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell'utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gassificazione, carbochimica, ecc.).