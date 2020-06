L'Aspal alla ricerca di nuovi mercati: la Corea del Sud

Un lavoro intenso, durato dieci mesi, che ha permesso a 15 aziende sarde, eccellenze del settore agroalimentare, di aprirsi a nuovi mercati nel continente asiatico e a 10 giovani sardi di portare a termine un percorso di formazione finalizzato a nuove opportunità di lavoro.







Si concluderà martedì 23 giugno con un seminario in diretta Facebook alle 10,45 sulle pagine social Aspal, Accademia Casa Puddu e Foodss, il progetto “FOODSS – Cibo, Imprenditorialità e occupazione tra Corea del Sud e Sardegna”, nato per volontà dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro (ASPAL) nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione e attrazione di investimenti delle imprese 2017 -2020 dell’Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione della Regione e realizzato dall’Accademia Casa Puddu.







L’incontro, nel corso del quale verranno presentati i risultati ottenuti nelle diverse fasi del progetto, sarà moderato da Gianfranco Massa, presidente dell’Accademia Casa Puddu e si aprirà con l’intervento del Direttore Generale dell’ASPAL, Massimo Temussi, che illustrerà il ruolo dell’ASPAL nelle politiche attive del lavoro in campo locale e internazionale.







A seguire, dopo un breve video sulle attività di formazione del progetto FOODSS, due allievi, Marco Mulas e Roberta Amadori racconteranno le loro esperienze.



Alle 11,15, Luca Spissu, dirigente esecutore del contratto ASPAL, ripercorrerà le diverse fasi del progetto FOODSS e alle 11,25 i saluti video registrati di alcuni partner coreani del progetto. Alle 11,30, Alessandra Argiolas, Responsabile marketing di Argiolas Formaggi e Valeria Pilloni, Amministratore delegato della cantine Su Entu porteranno la testimonianza diretta e il punto di vista delle imprese partecipanti.







Dopo un altro breve video sulle attività di progetto tenutesi in Corea, alle 11,50, intervento conclusivo di Gianluca Cadeddu, coordinatore del Gruppo di cooperazione territoriale e attrazione investimenti del Centro Regionale di Programmazione che parlerà del ruolo della Regione nei processi di attrazione di investimenti e di internazionalizzazione.