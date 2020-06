Associazioni agricole: pesanti critiche sui tempi del "Salva Sardegna"

Le Commissioni “Lavoro” e “Attività produttive, riunite in seduta congiunta, hanno concluso il ciclo di audizioni sul disegno di legge “Salva Sardegna”.

I due parlamentini, presieduti da Alfonso Marras e Piero Maieli hanno sentito i rappresentanti delle associazioni agricole e delle cooperative.



Da tutti è arrivato l’invito ad una verifica puntuale degli obiettivi a cui destinare le risorse (circa 160 milioni di euro) e a una semplificazione delle pratiche burocratiche per consentire alle imprese di beneficiare immediatamente degli stanziamenti.







«Mi auguro che i tempi per l’erogazione dei fondi siano celeri – ha detto il presidente di Coldiretti Battista Cualbu – altrimenti si rischia di vanificarne gli effetti.



Chiediamo alla Giunta e al Consiglio di predisporre un cronoprogramma con l’indicazione delle risorse e dei settori a cui saranno destinate».



Il rappresentante di Coldiretti è poi entrato nel dettaglio del provvedimento segnalando alcune criticità e avanzando proposte operative: «Su alcune partite, come il ristoro dei danni da calamità naturali, gli agricoltori attendono lo sblocco di fondi già impegnati.







Questo provvedimento, che prevede tra l’altro di anticipare le somme dovute, mette una pezza ma non risolve il problema. Servono tempi certi».



Positivo il giudizio sulle misure per facilitare l’accesso al credito (6 milioni di euro) e sul Fondo “Resisto”(sovvenzioni dirette alle imprese e ai lavoratori autonomi per 65 milioni di euro). Su quest’ultimo punto, Cualbu ha auspicato che le risorse arrivino ai settori più colpiti dall’emergenza Covid: agrituristico, vitivinicolo, suinicolo e florovivaistico.







Bene, infine, le disposizioni sull’acquisto di formaggi per gli indigenti (5 milioni di euro): « La misura ha un duplice scopo: favorire il consumo di prodotti nostrani e aiutare i nuclei familiari in difficoltà». Molto critici gli interventi degli altri rappresentanti delle associazioni di categoria Luca Sanna (Confagricoltura), Pietro Tandeddu (Copagri) e Francesco Erbì (Cia).

Il primo ha definito “vergognoso” l’operato delle agenzie agricole regionali nella istruttoria delle pratiche per gli aiuti in agricoltura.



«Il provvedimento della Giunta contiene misure positive ma la vera partita si gioca su un altro fronte – ha sottolineato Sanna – ci sono fondi già stanziati per 100 milioni di euro.







Se si sbloccassero queste pratiche si rimetterebbe in moto un intero settore». Saba ha quindi chiesto al Consiglio un atto di coraggio: «La Regione spende 300 milioni di euro per tenere in piedi la macchina burocratica delle agenzie e dei vari enti per l’agricoltura, ai lavoratori dei campi ne vengono trasferiti solo 30 – ha affermato Saba – per 50mila addetti del settore, la spesa media annuale è di 500 euro.



Ogni dipendente pubblico assegnato al disbrigo delle pratiche costa alla Regione 100mila euro all’anno. C’è qualcosa che non quadra.



La nostra delusione sul funzionamento della macchina amministrativa è fortissima».







Pietro Tandeddu (Copagri) ha invece puntato l’indice sull’azione della Giunta: «Questo provvedimento è stato annunciato due mesi fa e noi lo abbiamo avuto a disposizione solo da pochi giorni.



Lamentiamo l’assoluta mancanza di concertazione con le parti sociali – ha detto il direttore di Copagri – è un atteggiamento poco trasparente».



Tandeddu ha poi espresso un giudizio totalmente negativo sull’operato dell’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia: «E’ inadeguata al ruolo che ricopre, assume impegni che non mantiene – ha detto senza mezzi termini Tandeddu – si continua a ragionare sull’emergenza.







Manca una visione strategica su come programmare il futuro dell’agricoltura».

Dopo essere entrato nel merito del “Salva Sardegna”, Tandeddu ha invitato le Commissioni a prestare più attenzione a ciò che succede in Europa: «Arriveranno nuove risorse dall’Ue – ha concluso – la Sardegna cosa propone?



Qual è la discussione in atto sul Fondo agricolo europeo?».



L’assoluta mancanza di concertazione è stata stigmatizzata anche dal presidente regionale della Cia Francesco Erbì: «Non siamo stati coinvolti, il presidente Solinas aveva promesso l’istituzione di una cabina di regia per l’agricoltura ma l’impegno è stato disatteso».





Il presidente della Cia ha poi evidenziato alcune criticità del “Salva Sardegna”: «C’è molta confusione, si pensa di utilizzare risorse senza una logica, in alcuni casi con decisioni giuridicamente discutibili – ha detto Erbì – il rischio è che alcuni capitoli vengano cassati dall’Unione Europea.



Nel Disegno di legge manca una visione strategica per lo sviluppo del settore».



Critiche sul metodo scelto dalla Giunta nell’elaborazione del Disegno di legge sono state avanzate anche dai rappresentanti di Legacoop, Unicoop, Agci e Confocooperative.







«Sembra una legge fatta all’ultimo momento per accontentare tutti – ha detto il presidente di Agci Sergio Cardia – manca qualsiasi riferimento alle priorità di intervento e ai criteri per l’erogazione».



Cardia ha poi segnalato il rischio che alcune misure vadano a sovrapporsi a quelle emanate dal Governo nazionale: «Apprezziamo lo sforzo della Regione ma occorre prestare più attenzione ai dettagli».



Stessa richiesta da parte del presidente di Confcooperative Fabio Onnis: «L’emergenza Covid non è finita.

Ci aspettiamo un duro contraccolpo in autunno – ha affermato Onnis – per questo occorre varare misure efficaci.





Un esempio per tutti: i 65 milioni di euro per il fondo “Resisto” rappresentano una cifra importante.



Va però definito un perimetro di fatturato e numero di dipendenti per l’erogazione delle risorse alle imprese».



Onnis ha poi rivolto un appello alle Commissioni: «C’è bisogno di certezze sui tempi, occorre evitare gli errori del bando “Lavoras” con istruttorie del 2018 ancora ferme».



Secondo Claudio Atzori, presidente di Legacoop, l’emergenza Covid può rappresentare un’occasione per migliorare la competitività delle imprese e la qualità del lavoro: «Siamo in guerra, per superare le difficoltà serve il contributo di tutti, per questo ci saremmo aspettati un maggior coinvolgimento da parte dell’esecutivo regionale – ha detto Atzori – ci sono risorse importanti come i 65 milioni per le sovvenzioni dirette.







Attenti però: per soddisfare tutti servirebbe un miliardo e 700 milioni di euro.



Meglio destinare quei soldi al Fondo Bei e irrobustire la dotazione per i mutui a lungo termine e a tasso zero per le imprese».



Atzori ha poi invitato i consiglieri a una riflessione più approfondita sui settori da sostenere: «E’ vero che il turismo rappresenta il 7% del Pil isolano ma non tutti gli alberghi sono uguali.



C’è chi apre solo d’estate e chi tiene le strutture aperte tutto l’anno nelle zone interne. meritano tutti lo stesso trattamento?».



Dal presidente di Legacoop, infine, la richiesta di un incontro con tutte le forze politiche per approfondire, settore per settore, le questioni più importanti, affrontare la ripresa e allinearsi alla programmazione nazionale ed europea.